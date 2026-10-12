Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τάχθηκε χθες Κυριακή υπέρ μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κάρνεϊ «εξέφρασε τη σθεναρή υποστήριξη του Καναδά σε αυτήν τη συμφωνία» και κάλεσε «τη Ρωσία να τη σεβαστεί», σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Ο Καναδάς θα συνεχίσει να μεγιστοποιεί τις εξαγωγές πετρελαίου και ντίζελ προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως», αναφέρει η ίδια πηγή.

Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Καναδά καταδίκασε τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για το ρωσικό ντίζελ, δηλώνοντας ότι «αντιβαίνει πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης» στην Ουκρανία.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στη Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Κάρνεϊ.