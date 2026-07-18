Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Καναδά, με αφορμή την ατμοσφαιρική ρύπανση που πλήττει τις βόρειες ΗΠΑ εξαιτίας των εκατοντάδων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη γειτονική χώρα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μόλις δύο 24ωρα πριν διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2026 σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του γράφοντας: «Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του (…) και οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία (…) κάτι εντελώς απαράδεκτο!».

Στην ίδια ανάρτηση, πρόσθεσε: «Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ) μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει».

Καταλογίζοντας στην Οτάβα «ηθελημένη ολιγωρία», ο Τραμπ προειδοποίησε με την επιβολή νέων, πρόσθετων τελωνειακών δασμών στα καναδικά προϊόντα, ώστε να αντισταθμιστεί το «κόστος αυτής της μόλυνσης». Το κόστος αυτό, αν και αρχικά το χαρακτήρισε «ανυπολόγιστο», στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αγγίζει τα «δισεκατομμύρια δολάρια».

Σημειώνεται ότι οι προσωρινοί δασμοί της τάξης του 10% που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν μόνο μια μικρή μειονότητα των καναδικών εξαγωγών και συγκεκριμένα τα προϊόντα που δεν υπάγονται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού. Παρ’ όλα αυτά, στοχευμένοι δασμοί σε κλάδους, όπως το αλουμίνιο και ο χάλυβας, εξακολουθούν να πλήττουν τις εξαγωγές του Καναδά.

Εξαιτίας των πύρινων μετώπων στον βορρά, ένα αποπνικτικό πέπλο μολυσμένου αέρα έχει σκεπάσει μεγάλες αμερικανικές πόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας και από τη Νέα Υόρκη. Ακριβώς σε ένα προάστιο αυτής της μεγαλούπολης είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (19/7) ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου ανδρών, όπου θα αναμετρηθούν οι εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα των καναδικών αρχών, η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη την Παρασκευή, καθώς από τα 896 ενεργά μέτωπα στον Καναδά, οι 206 δασικές πυρκαγιές έκαιγαν εκτός ελέγχου.