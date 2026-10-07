Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (7/10) στο Κίεβο, όπου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν συναγερμό ενόψει ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατ’ αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο.

Ρωσικές επιδρομές στοχοποίησαν πρόσφατα δυο από τις κυριότερες γέφυρες στο Κίεβο. Χθες, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή, έπειτα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.