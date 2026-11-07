Λουτρό αίματος σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), στην καρδιά της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από δέκα, ανάμεσά τους και αστυνομικοί.

Το εφιαλτικό σκηνικό, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία της Μαλοπόλσκα και δηλώσεις εκπροσώπου στο πρακτορείο Reuters, εκτυλίχθηκε γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα). Ο δράστης εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην κεντρική πλατεία της αγοράς και άρχισε να «πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον ανθρώπων μέσα από το όχημά του».

Ο ένοπλος εξουδετερώθηκε από τα πυρά των Αρχών κατά την προσπάθειά του να διαφύγει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η πολωνική αστυνομία σε επίσημη ανακοίνωσή της στο «X» (πρώην Twitter): «Ο δράστης δέχτηκε πυρά από αστυνομικούς και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται σε νοσοκομείο».

Τον γύρο του διαδικτύου, μάλιστα, κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει τα δραματικά δευτερόλεπτα της σύλληψης. Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης πεσμένος στο οδόστρωμα, όταν ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με προτεταμένο το όπλο. Ο ένστολος πυροβολεί τον ύποπτο και σχεδόν ταυτόχρονα σωριάζεται και ο ίδιος στην άσφαλτο, εμφανώς τραυματισμένος.

Η στιγμή της σύλληψης:

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, ο δράστης χρησιμοποίησε μακρύκανο πυροβόλο όπλο στρατιωτικού τύπου, ενώ ήταν ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα.

Το μακελειό προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες της πυροσβεστικής να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης. Όπως μετέδωσαν τα δίκτυα TVN24 και RMF24, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης, στο πλαίσιο της οποίας ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδών προσγειώθηκε στη μέση της πλατείας για την άμεση μεταφορά των τραυματιών.

Οι Δημοτικές Αρχές της Κρακοβίας απηύθυναν αυστηρή έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στο σημείο. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στο «X», ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία διερευνά σε βάθος την υπόθεση και πως ο ίδιος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρη ενημέρωσή του.

Πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν:

Με πληροφορίες από Reuters και BBC