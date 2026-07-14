Σε νέα φάση εισέρχεται η στρατιωτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με την ενεργοποίηση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ABC, ξεκίνησαν νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο έδαφος του Ιράν. Την είδηση επιβεβαίωσε επίσημα Αμερικανός αξιωματούχος στο δίκτυο διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη κατά τις τελευταίες ώρες.

Η αντίδραση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της γης μας».

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, αποτυπώνει την πρόθεση της ιρανικής ηγεσίας να προβάλει σθεναρή αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές στρατιωτικές πιέσεις, εντείνοντας τους φόβους της διεθνούς κοινότητας για μια γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή.

Οι νέες επιδρομές έρχονται να προστεθούν στο ήδη τεταμένο κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και τις εκατέρωθεν στρατιωτικές κινήσεις γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, καθιστώντας την κατάσταση στην περιοχή εξαιρετικά εύθραυστη.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε τροποποίηση των αρχικών του σχεδιασμών, αποσύροντας την πρόταση για την επιβολή ειδικού τέλους ύψους 20% στη διέλευση πλοίων από τα Στενά, επιλέγοντας αντίθετα τη διερεύνηση ευρύτερων επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, έντονη δραστηριότητα και εκρήξεις αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές της ιρανικής επικράτειας. Σύμφωνα με επίσημες πηγές και κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, στρατιωτικά πλήγματα καταγράφηκαν στη νήσο Κεσμ, η οποία βρίσκεται σε στρατηγική θέση εντός των Στενών του Ορμούζ, ενώ το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν και κοντά σε κρίσιμες υποδομές κοινής ωφέλειας, όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, στη γειτονική νήσο Κις.