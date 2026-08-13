Σεισμός 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε χθες Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα, χωρίς πάντως οι Αρχές να κάνουν λόγο για θύματα, ούτε υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με δεδομένα από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) και τα γεωδυναμικά ινστιτούτα των τριών κρατών της κεντρικής Αμερικής, ο σεισμός σημειώθηκε χθες στις 18:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:30 ώρα Ελλάδας), σε εστιακό βάθος 56,8 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό ωκεανό με το επίκεντρό του να εντοπίζεται ανοιχτά του νομού Ουσουλουτάν, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ, το Σαν Σαλβαδόρ.

Το σαλβαδοριανό υπουργείο Περιβάλλοντος από την πλευρά του αναφέρθηκε μέσω X σε σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών και διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι» για τις ακτές.

📌 #ElObservatorioInforma DATOS REVISADOS: Sismo mag. 5.7, frente a costa de Usulután. A 55.0 km al sur de Playa El Espino. Prof. 51 km. [2026-08-12, 18:30:05]. ACTUALIZACIÓN: No existe amenaza de tsunami para El Salvador. pic.twitter.com/nmZP9WMWMP — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) August 13, 2026

Η σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στα τρία κράτη δεν αναφέρθηκαν σε θύματα ή υλικές ζημιές μετά τον σεισμό, που προκάλεσε πανικό σε πολλούς πολίτες τους.

Η κεντρική Αμερική πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, λόγω της σύγκλισης των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και των Κόκος, και εξαιτίας τοπικών γεωλογικών ρηγμάτων.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε δύο ημέρες έπειτα από εκείνη των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, ενώ άλλοι σχεδόν 500 αγνοούνται ακόμη και χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Στις 24 Ιουνίου, διπλός πολύ ισχυρός σεισμός χτύπησε τη Βενεζουέλα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 6.300 ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.