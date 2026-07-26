Προσωρινή «ανάσα» φαίνεται να παίρνει η Μέση Ανατολή, καθώς, για πρώτη φορά έπειτα από δύο εβδομάδες, δεν καταγράφηκαν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το σκηνικό της έντασης μεταφέρθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθι, συμμάχους της Τεχεράνης, να εξαπολύουν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε δύο λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον δεν δόθηκε καμία επίσημη εξήγηση για την απότομη διακοπή αυτού του κύκλου των 13 ημερών συνεχών και κλιμακούμενων πληγμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές επιδρομές είχαν ξεκινήσει ως αντίποινα στις επιθέσεις που εξαπέλυε το Ιράν εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η αντίδραση της Τεχεράνης και οι εντολές Τραμπ

Σχολιάζοντας την παύση των βομβαρδισμών, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ»: «Φαίνεται ότι το αγαπημένο μας Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα χθες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, δεν υπήρξαν σήμερα αναφορές για αντίποινα ή επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον γειτονικών κρατών του Κόλπου, μια πρακτική που επαναλαμβανόταν σχεδόν καθημερινά το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές, η αποκλιμάκωση φέρεται να προήλθε από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέγεται ότι έδωσε οδηγίες στον στρατό την Παρασκευή να παγώσει τις νέες επιδρομές κατά του Ιράν.

Τη στάση αυτή επιβεβαίωσε εμμέσως και υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως ο Τραμπ «ήταν ανέκαθεν σαφής ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά έδειξε στο Ιράν τι θα συμβεί αν δεν προσέλθει στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων) με σοβαρότητα».

Το διπλωματικό παρασκήνιο και ο κίνδυνος κλιμάκωσης στην Υεμένη

Ήδη από την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε συζητήσεις γύρω από μια πιθανή διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της κρίσης, σπεύδοντας ωστόσο να επαναλάβει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

Παρά τη φαινομενική ηρεμία στον Περσικό Κόλπο, η ανάφλεξη μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας προκαλεί έντονη ανησυχία. Η σύγκρουση, που έχει ήδη προκαλέσει ρωγμές στον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ, απειλεί πλέον να εξαπλωθεί σε έναν ακόμη κομβικής σημασίας θαλάσσιο δρόμο, εγκυμονώντας παράλληλα τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του εμφυλίου πολέμου στο εσωτερικό της Υεμένης.