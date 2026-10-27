Οκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας των ιορδανικών αεροπορικών επιδρομών στη νότια Συρία, όπως ανακοίνωσαν οι συριακές αρχές.

«Σε νοσοκομεία της επαρχίας Νταράα διακομίστηκαν οκτώ νεκροί, ανάμεσά τους ένας ηλικιωμένος και τρία παιδιά», ανέφεραν υγειονομικοί αξιωματούχοι, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν επίσης τέσσερις τραυματίες.

Παράλληλα η συριακή κυβέρνηση διευκρίνισε πως «δεν υπήρξε συντονισμός σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση» που εξαπέλυσε η Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και σκότωσαν ή τραυμάτισαν «πολλά μέλη» ομάδων που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση της Παρασκευής σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ της Ιορδανίας, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν.

Η Συρία έκλεισε το συνοριακό πέρασμα Νασίμπ στα σύνορα με την Ιορδανία, στον απόηχο της ιορδανικής επίθεσης.

Φωτογραφία: SANA