Στα χέρια της αλβανικής αστυνομίας έπεσε ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και ως Άλμπερτ Ντούκα, ο οποίος κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες τραπεζικών υποκαταστημάτων στα Τίρανα μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε περίπου 75.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει εκτενώς και τις ελληνικές διωκτικές αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Ο 50χρονος, με καταγωγή από τον Αυλώνα, συνελήφθη στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών». Οι αστυνομικοί τον συνέδεσαν με δύο επιθέσεις σε υποκαταστήματα στην περιοχή «Κομούνα ε Παρισίτ» στα Τίρανα, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 2 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, η ταυτοποίησή του κατέστη εφικτή μέσω ειδικών ανακριτικών μεθόδων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων αναγνώρισης και λεπτομερούς ανάλυσης των ενδυμάτων που φορούσε κατά την τέλεση των πράξεων.

Το χρονικό των επιθέσεων και η διαφυγή με πατίνι

Η πλέον πρόσφατη επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, γύρω στις 10:45 το πρωί:

Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας κράνος μοτοσικλέτας, έφτασε έξω από την τράπεζα με ηλεκτρικό πατίνι. Μπαίνοντας στον χώρο, κλείδωσε την πόρτα εγκλωβίζοντας τους πολίτες εντός.

Κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, απείλησε τον φύλακα ασφαλείας, κατευθύνθηκε στο ταμείο και εξανάγκασε την υπάλληλο να του παραδώσει μετρητά.

Αφού απέσπασε περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα, διέφυγε χρησιμοποιώντας και πάλι το ηλεκτρικό του πατίνι.

Αντίστοιχη ένοπλη ληστεία είχε διαπραχθεί πέντε μήνες νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου, σε άλλη τράπεζα της ίδιας περιοχής, με τον δράστη να αφαιρεί τότε ποσό περίπου 15.000 ευρώ.

Το προφίλ, το κρησφύγετο και οι υπόνοιες επιστροφής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αλβανικού ειδησεογραφικού μέσου Shqiptarja.com, ο 50χρονος βρισκόταν υπό διακριτική πολυήμερη παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζε να διαφύγει εκ νέου προς την Ελλάδα.

Παρότι η μόνιμη κατοικία του ήταν στον Αυλώνα, είχε μισθώσει διαμέρισμα στα Τίρανα που λειτουργούσε ως ορμητήριο και κρησφύγετο. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται παράλληλα ότι η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό κατάστημα στην Αλβανία.

Οι δηλώσεις αξιωματούχων

Ο Ντούκα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε κοντά στην οδό Κοσοβάρων στην αλβανική πρωτεύουσα. Από τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό 8.200 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Τα ενδύματα που φέρεται να χρησιμοποίησε στις ληστείες

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Τιράνων, Ολίγκερ Τόρμπα, επισήμανε πως η αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού επέτρεψε την ταυτοποίηση του δράστη παρά τα καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Την επιτυχία της επιχείρησης χαιρέτισε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας, Έρβιν Ντέμο, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση καλυμμάτων δεν εμποδίζει τη σύλληψη.

Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë Oliger Torba, konferencë për median https://t.co/xljP38m6yY https://t.co/GRyrI6gqSy — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) November 9, 2026

Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη για τη συγκέντρωση περαιτέρω στοιχείων και την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.