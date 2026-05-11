Λαοθάλασσα στην πολυσύχναστη παραλία Νταμεϊσά, στη νοτιοανατολική Κίνα. Χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονται αναζητώντας μία ανάσα δροσιάς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Πάνω από 120.000 άνθρωποι απολαμβάνουν ο ένας πάνω στον άλλον την θάλασσα με την χρυσαφένια άμμο, κατά την Πρωτομαγιά. Κατά τη διάρκεια αργιών είναι συχνό το φαινόμενο αυτό, καθώς η δημοφιλής παραλία βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης Σένζεν, η οποία μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της χώρας, με 18 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές: