Αισιοδοξία ότι η Τουρκία θα εξασφαλίσει θετική απάντηση από τις ΗΠΑ για έξι μαχητικά F-35, αλλά και ότι θα αρθούν σύντομα οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, εξέφρασε ο Τούρκος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλπασλάν Καβακλίογλου.

Σε δηλώσεις του στον ανταποκριτή του CNNTürk στις ΗΠΑ, Γιουνούς Πακσόι, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα καλό κλίμα στις σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.

Ο Τούρκος υφυπουργός αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επαφές με την αμερικανική πλευρά για τα μαχητικά αεροσκάφη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη.

«Διεξάγουμε επαφές πρωτίστως για τα έξι αεροσκάφη F-35 και εκτιμούμε ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα».

Ο Καβακλίογλου εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την επίλυση του ζητήματος των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία.

«Ελπίζω ότι το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA θα διευθετηθεί πολύ σύντομα».

Αναφερόμενος στις πολιτικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι η προσωπική σχέση των δύο προέδρων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη συζήτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων.

«Οι συνομιλίες μεταξύ του αξιότιμου Προέδρου της Δημοκρατίας μας και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και η μεταξύ τους σχέση, βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο».

«Οποιαδήποτε συνάντηση ζητήσουμε προγραμματίζεται αμοιβαία με ευκολία, ενώ κάθε ζήτημα μπορεί να τεθεί, να συζητηθεί και να μεταφερθεί στους συνομιλητές μας. Υπάρχει ένα τέτοιο ευνοϊκό κλίμα», ανέφερε.

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα

Στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τόσο για τις συναντήσεις του με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη, όσο και για την επιλογή του να διαμένει εκτός Άγκυρας. Ο Ναμίκ Ταν, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γενί Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει τον θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο Ταν αμφισβήτησε τις προτεραιότητες του Αμερικανού πρέσβη, υποστηρίζοντας ότι ασχολείται περισσότερο με την περιφερειακή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ παρά με τα καθήκοντά του στην Άγκυρα.

«Θα καλέσετε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν διαμένει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση των σχέσεων του Τραμπ με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αντί των καθηκόντων της πρεσβείας του, επιλέγει κατά το δοκούν το ιδανικό καθεστώς για την Τουρκία και τώρα δεν διστάζει να υποδέχεται υπουργούς Εξωτερικών άλλων κρατών στο δικό μας έδαφος;».

Μιλώντας στην εφημερίδα της αντιπολίτευσης Τζουμχουριέτ, ο Ταν επέκτεινε την κριτική του και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβεις.

«Μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διορίζει πρέσβεις σε πολλές χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, ανθρώπους που αγνοούν τους κανόνες, το πρωτόκολλο και τη διπλωματική αβροφροσύνη.