Εκατό χρόνια δημιουργίας και υψηλής αισθητικής γιόρτασε ο οίκος Vourakis. Από το 1926 και το πρώτο κατάστημα του Ιωάννη Βουράκη στη Βουκουρεστίου, το όνομα Vourakis παραμένει συνώνυμο της ελληνικής υψηλής κοσμηματοποιίας, ξεχωρίζοντας για την τελειότητα στην κατασκευή και τη βαθιά γνώση των πολυτίμων λίθων.

Ουρανία Βουράκη, Αντώνης Βουράκης, Μπέκυ Βουράκη και Δήμητρα Βουράκη

Ο επίσημος εορτασμός για τα 100 χρόνια του οίκου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών. Την λαμπερή βραδιά παρουσίασε η Σία Κοσιώνη, ενώ τα μέλη της οικογένειας Βουράκη αναφέρθηκαν στη διαδρομή και τη φιλοσοφία που διαμορφώνουν την κληρονομιά του οίκου μέχρι σήμερα.

Ο Οίκος έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική ποιότητα και την ελληνική υψηλή κοσμηματοποιία, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση παραδόσεων, όπως το γούρι, που παραμένει έως σήμερα σύμβολο τύχης και αισιοδοξίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το επετειακό κόσμημα το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του οίκου Βουράκη με τον οίκο Minas και πρόκειται για μία πολύτιμη καρφίτσα με διαμάντια.

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Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού, του δημοσιογραφικού και του καλλιτεχνικού χώρου.

Μεταξύ αυτών στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκαν η Μιμή Ντενίση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Λάκης Γαβαλάς, η Φαίη Σκορδά και ο Άκης Καβατζίκης.

Επίσης στην επετειακή εκδήλωση βρέθηκαν ο Παύλος Ντε Γκρες και η Marie Chantal.

Tο ζευγάρι έφτασε στην εκδήλωση μαζί με την Άννα Μαρία Ντε Γκρες που πρόσφατα έγινε και πάλι γιαγιά, καθώς ο μικρότερος γιος της, Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ υποδέχτηκαν το γιο τους, που ήρθε στον κόσμο, μέσω παρένθετης μητέρας.

Έχοντας διανύσει έναν ολόκληρο αιώνα μέσα από ιστορικές αλλαγές, κοινωνικές εξελίξεις και διαφορετικές εποχές, ο Οίκος Βουράκη συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό fine jewellery. Με σεβασμό στην ιστορία του, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ανοίγει πλέον το δεύτερο κεφάλαιο της διαδρομής του, επενδύοντας στη σύγχρονη δημιουργία, στις νέες συνεργασίες και στις εμπειρίες που φέρνουν το κόσμημα ακόμη πιο κοντά στη νέα γενιά.

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