Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Σπάνια βραδινή εμφάνιση με τη μητέρα της, Έφη Καναβού σε εστιατόριο στη Ρόδο

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται ότι πήρε την ομορφιά, το ταπεραμέντο και την εμφάνιση της μητέρας της, Έφης Καναβού. Μπορεί η ίδια κάθε φορά να τραβά τα βλέμματα και να κερδίζει τις εντυπώσεις με τα looks της σε βραδινές εξόδους, ωστόσο η μητέρα της ξεχωρίζει για την κομψότητα και τη φινέτσα της.

Μαμά και κόρη κάθισαν μαζί και φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές, σε γνωστό μαγαζί της Ρόδου, με την ομοιότητά τους να μη περνά απαρατήρητη. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε για την περίσταση ένα εφαρμοστό λεοπάρ φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Ολοκλήρωσε το look της με διακριτικά κοσμήματα και ρολόι, ενώ τα ξανθά μαλλιά της είχαν wet look, δίνοντας ακόμη πιο καλοκαιρινό χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Στο πλευρό της, η μητέρα της, Έφη Καναβού, κινήθηκε σε πιο διαχρονικές στιλιστικές επιλογές, φορώντας ένα μαύρο αμάνικο σύνολο, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά χρυσά σκουλαρίκια και πολλά βραχιόλια.

Μια χαλαρή στιγμή των δύο, στην οποία αποτυπώνεται η αγάπη που έχει η μία για την άλλη.