Αλεξία Κεφαλά – FY: Πόσο κοστίζει το εντυπωσιακό σπίτι που μένουν στις διακοπές τους στη Μήλο

Η Αλεξία Κεφαλά και ο FY αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο λαμπερά, ερωτευμένα και πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Οι δυο τους καταφέρνουν να μαγνητίζουν τα βλέμματα και να γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα media σε κάθε τους εμφάνιση.

Ο έγγαμος βίος τούς έδεσε ακόμα περισσότερο και οι δυο τους απολαμβάνουν κάθε στιγμή τον έρωτά τους. Μετά από μια γεμάτη και απαιτητική χρονιά, η Αλεξία Kεφαλά και ο FY αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους και να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιλέγοντας ένα από τους πιο ατμοσφαιρικούς και αισθητικά ιδιαίτερους προορισμούς των Κυκλάδων, τη μαγευτική Μήλο.

Μάλιστα, δεν έμειναν σε ένα κλασικό ξενοδοχείο με πισίνα και σύγχρονες ανέσεις, αλλά επέλεξαν ένα από τα διάσημα σπιτάκια στο νησί, τα περίφημα «σύρματα», τα παλιά σπίτια των ψαράδων πάνω στο κύμα, που φυσικά… χρυσοπλήρωσαν, αφού θεωρούνται από τα πλέον περιζήτητα καταλύματα στη Μήλο.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο TikTok ένα βίντεο από τον επίγειο παράδεισο στον οποίο μένουν με τον FY. Πρόκειται για ένα από τα παραδοσιακά και διάσημα «σύρματα» της Μήλου στον γραφικό Φυροπόταμο, τα διάσημα σπιτάκια των ψαράδων που έχουν μετατραπεί σε υπερπολυτελή boat houses.

Το συγκεκριμένο κατάλυμα βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία διαμονής: ξύλινες ξαπλώστρες, ρουστίκ διακόσμηση και μια ιδιωτική σκάλα στη βεράντα που σε οδηγεί απευθείας στα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Η Αλεξία Κεφαλά φρόντισε, μέσα από ένα βίντεο στο προσωπικό προφίλ της στο TikTok, να μας ξεναγήσει, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού και οδηγώντας μας απευθείας στη… θάλασσα. Ναι σωστά, διαβάζεις, αφού εκείνη γεμάτη ανυπομονησία βούτηξε με το «καυτό» μπικίνι της στο νερό.

Αμέσως, η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά σχόλια, τόσο για το μαγευτικό σπιτάκι πάνω στο κύμα, όσο και για το θεϊκό κορμί της, με τους ακολούθους της να γεμίζουν την ανάρτηση με καρδούλες και λοιπά emoji. Όσο για το κόστος ενός τέτοιου σπιτιού; Όπως είναι φυσικό, η διαμονή σε ένα τέτοιο exclusive spot πάνω στη θάλασσα κοστίζει μια μικρή περιουσία, ειδικά κατά τη διάρκεια της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, για να μείνει κανείς, αυτή την περίοδο, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και VIP «σύρμα» στον Φυροπόταμο ή στο Κλήμα, το κόστος ξεκινά από τα 600 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με τις παροχές και την ιδιωτικότητα που προσφέρει.

govastiletto.gr – Αλεξία Κεφαλά: Νοίκιασε με τον FY το ίδιο σκάφος με τους Biebers