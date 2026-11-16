Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου ο Ανδρέας Καρβέλας, έπειτα από τη σύλληψή του στη Νέα Ερυθραία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 18χρονος γιος του Νίκου Καρβέλα και της Αννίτας Πάνια υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τον οποίο φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα 12 εκατοστών.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του όπλου, ο νεαρός προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, ενώ με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμο.

Ποιος είναι Ανδρέας Καρβέλας

Ανδρέας Καρβέλας-Σοφία Καρβέλα

Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2008 και είναι ο μοναχογιός της Αννίτας Πάνια και του Νίκου Καρβέλα. Από μικρός είχε επαφή με τη μουσική, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, αφού ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους συνθέτες της χώρας.

Ο πατέρας του έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα του τραγουδιού και έχοντας δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος. Η μητέρα του, από την άλλη, έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στην τηλεόραση, με εκπομπές που συχνά βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο Ανδρέας δεν φαίνεται να επιδιώκει να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια καλλιτεχνική διαδρομή με τον πατέρα του. Αντί για το ελληνικό ποπ και λαϊκό τραγούδι, έχει στραφεί στη ραπ και την τραπ, δύο μουσικά είδη που γνωρίζουν μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό. Στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ANKAR, το οποίο προκύπτει από το όνομα και το επώνυμό του.

Έχει κυκλοφορήσει δικά του κομμάτια στο YouTube

Έχει ήδη κυκλοφορήσει δικά του κομμάτια στο YouTube, με ορισμένα από αυτά να γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή στις μικρότερες ηλικίες. Οι στίχοι του, πάντως, δεν πέρασαν απαρατήρητοι, αφού στο παρελθόν είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο σχολικό του περιβάλλον.

Ο Ανδρέας Καρβέλας διατηρεί άριστες σχέσεις και με τους δύο γονείς του, ενώ ο 18χρονος σήμερα Ανδρέας μοιάζει εκπληκτικά στον μπαμπά του.

Να σημειώσουμε πως με την τωρινή σύντροφό του και τραγουδίστρια, Έλενα Φερεντίνου, ο Νίκος Καρβέλας είναι μαζί τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ το 2022 ο τραγουδιστής έγινε για τρίτη φορά πατέρας, αφού απέκτησαν ένα αγοράκι.

Η αποκάλυψη της Αννίτας Πάνια για τα τραγούδια του γιου της

Πριν από λίγες ημέρες, η Αννίτα Πάνια είχε βρεθεί καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη και η κουβέντα έφτασε στον γιο της και στη μουσική του. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι στο παρελθόν την είχαν καλέσει από το σχολείο του Ανδρέα, προκειμένου να συζητήσουν μαζί της το περιεχόμενο ορισμένων τραγουδιών που είχε ανεβάσει στο διαδίκτυο. Ανάμεσα στα κομμάτια που ανέφερε ήταν το «Κολυμπάω και γ…άω», ένα τραγούδι που είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό πριν από περίπου τρία με τέσσερα χρόνια, αλλά και άλλα με προκλητικούς τίτλους και στίχους.

Όπως εξήγησε η ίδια, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κάποιο παράπονο από τη συμπεριφορά ή τις σχολικές επιδόσεις του γιου της. Η ένστασή τους αφορούσε αποκλειστικά τα τραγούδια που κυκλοφορούσαν στο YouTube.

Η Αννίτα Πάνια, από την πλευρά της, είχε υποστηρίξει ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα του γιου της δεν θα έπρεπε να συγχέεται με τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

govastiletto.gr -Ανδρέας Καρβέλας: Ο λόγος που δεν εμφανίστηκε στο «Γηροκομείο» με την μητέρα του, Αννίτα Πάνια