Την πρόθεσή τους να εργαστούν πιο στενά σε συμφωνίες για τα τρόφιμα και σε μια κοινή δέσμευση για την άμυνα, που στην ουσία τους ακυρώνουν το Brexit, αναμένεται να επιδείξουν αυτή την εβδομάδα η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια σύνοδο που αποτελεί βασικό βήμα για τη νέα σχέση που οραματίζεται ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του Brexit, οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν την απόφαση του Μπέρναμ να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επανενταχθεί ή να πλησιάσει περισσότερο το μπλοκ, υπογραμμίζοντας ότι το πολύ πιο σκληρό γεωπολιτικό τοπίο επιβάλλει τη συνεργασία.

Παρά το θετικότερο κλίμα, η μετάφραση της καλής πρόθεσης σε συγκεκριμένες συμφωνίες παραμένει πρόκληση. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνδέσουν τις αγορές τροφίμων και άνθρακα, ωστόσο οι διαφωνίες γύρω από το εύρος του σχεδίου για την κινητικότητα των νέων και τα πανεπιστημιακά δίδακτρα σημαίνουν ότι η όποια τελική συμφωνία θα χρειαστεί ακόμη έξι μήνες για να υπογραφεί.

Σε σημερινή του ομιλία, ο Μπέρναμ αναμένεται να τονίσει ότι μια νέα συμφωνία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής, περιγράφοντας τη βρετανική προσέγγιση ως εξής:

«Όχι αντίπαλοι. Δεν κόβουμε άλλο τις γέφυρες. Αλλά είμαστε εποικοδομητικοί και θετικοί – δείχνουμε ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις».

Από το «διαζύγιο» στη σταδιακή επαναπροσέγγιση

Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ τερματίζοντας μια συμμετοχή 47 ετών, κατά την οποία συχνά αντιστάθηκε στο όραμα μιας «πιο στενής ένωσης», επιδιώκοντας να διατηρήσει στενούς δεσμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ και ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις οικονομικό μοντέλο.

Μέχρι τη στιγμή που ο Μπέρναμ επανέφερε το θέμα του Brexit μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο, η συζήτηση είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί από τον βρετανικό πολιτικό διάλογο, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι ψηφοφόροι καταλήγουν ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση ήταν λάθος.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν βελτιωθεί αισθητά σε σύγκριση με τις «τοξικές» διαπραγματεύσεις του διαζυγίου, προσθέτοντας ότι η προθυμία της Βρετανίας να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με την ΕΕ στον τομέα των τροφίμων, ώστε να αποφευχθούν οι συνοριακοί έλεγχοι, ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία.

«Η Βρετανία είναι ο πιο στενός σύμμαχός μας αλλά είναι δύσκολοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε έναν πιο θετικό κύκλο.

Οι συμβιβασμοί της Βρετανίας μετά το Brexit

Στη μετά-Brexit εποχή, το Λονδίνο υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ινδία, ενώ παράλληλα αναζητούσε καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι βρετανικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς την ΕΕ μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο το 2025 σε σχέση με το 2019.

Ταυτόχρονα, η χώρα ακολούθησε ανεξάρτητη ρυθμιστική πορεία σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα γεωργικά φάρμακα, με τους υποστηρικτές του Brexit να υποστηρίζουν ότι αυτό επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή στις εθνικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης —που αναδείχθηκε φέτος σε βασικό μοχλό της ανθεκτικής βρετανικής ανάπτυξης— η Βρετανία υιοθετεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση κοντά στο αμερικανικό μοντέλο, σε αντίθεση με το αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου, ενώ στη γεωργία ενέκρινε εντομοκτόνα για τα δημητριακά που δεν είχαν λάβει έγκριση από τις Βρυξέλλες.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα υπό συζήτηση μέτρα έχουν περιορισμένο οικονομικό αποτύπωμα, επισημαίνοντας όμως ότι η στάθμιση μεταξύ καλύτερης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και απώλειας ρυθμιστικής αυτονομίας θα πρέπει να επαναληφθεί σε πληθώρα τομέων.

Παράλληλα, στην ατζέντα της συνόδου βρίσκονται η άμυνα και η ασφάλεια, με το Λονδίνο να διερευνά αν η αυτοκινητοβιομηχανία του μπορεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Made in Europe» για την προστασία της μεταποίησης από τις φθηνότερες κινεζικές εισαγωγές.

Το πολιτικό στοίχημα και οι επόμενες εκλογές

Σύμφωνα με τον Άντον Σπίσακ από το Centre for European Reform (CER), το κρίσιμο ερώτημα πέραν της συνόδου αφορά τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο Μπέρναμ στο προεκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος ενόψει των εκλογών του 2029, καθώς μέχρι τότε τα περιθώρια κινήσεών του περιορίζονται από τις πιο συγκρατημένες δεσμεύσεις που κληρονόμησε από το κόμμα του.

Όπως εκτιμά ο ίδιος, οποιαδήποτε κυβέρνηση επιδιώκει ουσιαστικό οικονομικό όφελος από τη σχέση με την ΕΕ θα πρέπει τελικά να εξετάσει το ενδεχόμενο της πλήρους ένταξης.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν αναμένουν άμεση επιστροφή της Βρετανίας στο μπλοκ και τονίζουν ότι κάθε βήμα επαναπροσέγγισης οφείλει να σέβεται θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η παλιά πικρία υποχωρεί μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, θεωρούν απίθανο το Λονδίνο να επιστρέψει στην ενιαία αγορά χωρίς λόγο στη διαμόρφωση των κανόνων, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Πηγές από το περιβάλλον του πρωθυπουργού αναφέρουν ότι ο Μπέρναμ πιστεύει πως οι στενότεροι δεσμοί μπορούν να τονώσουν την οικονομία, να ενισχύσουν την ασφάλεια και να συμβάλουν στον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων με μικρές βάρκες, παρότι μια τέτοια στροφή ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους υπουργούς.

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών στηρίζει την επανένταξη στην ΕΕ, αλλά η υποστήριξη υποχωρεί απότομα όταν τίθεται το ζήτημα του οικονομικού κόστους και των πολυετών διαπραγματεύσεων.

Όπως συνοψίζει ο Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει πλέον αναγνωριστεί ευρέως ότι η απόφαση του Brexit δεν ήταν οικονομικά η βέλτιστη σε ένα διεθνές περιβάλλον που έχει αλλάξει ριζικά, διαμηνύοντας ότι «οι πόρτες είναι ανοικτές για το Ηνωμένο Βασίλειο».