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Lifestyle

Αγγελική Ηλιάδη: Η άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι πάνω σε σκάφος

Το καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα της έκλεψε την παράσταση
Βασίλης Κοντζεδάκης
10.08.2026 | 12:30 UPD:10.08.2026, 12:12
Αγγελική Ηλιάδη: Η άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι πάνω σε σκάφος

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Η Αγγελική Ηλιάδη πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση πάνω σε σκάφος.

Η γνωστή τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της, μετά τη σεζόν που πέρασε και επέλεξε μια εξόρμηση με σκάφος στις θάλασσες της πατρίδας μας.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέβασε μια σειρά από όμορφες φωτογραφίες της, στις οποίες κάνει την ηλιοθεραπεία της κάτω από τον καυτό ήλιο της χώρας μας, και σε άλλες, απολάμβανε το μπλε της θάλασσας.

Το καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα της έκλεψε για μια ακόμη φορά την παράσταση.

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