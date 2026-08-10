Αγγελική Ηλιάδη: Η άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι πάνω σε σκάφος

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέβασε μια σειρά από όμορφες φωτογραφίες της, στις οποίες κάνει την ηλιοθεραπεία της κάτω από τον καυτό ήλιο της χώρας μας, και σε άλλες, απολάμβανε το μπλε της θάλασσας.

Το καλλίγραμμο και γυμνασμένο σώμα της έκλεψε για μια ακόμη φορά την παράσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggeliki Iliadi (@aggeliki.iliadi)

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