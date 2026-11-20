Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς, οι συμφωνίες έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί η ένταξη των εκπομπών στο πρόγραμμα του Mega. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι εμπορικές συμφωνίες και οι τελικές ρυθμίσεις στη ροή του προγράμματος.

Οι εκκρεμότητες αυτές ενδέχεται να μεταθέσουν την πρεμιέρα κατά περίπου μία εβδομάδα. Με βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, το «Ράδιο Αρβύλα» αναμένεται να ξεκινήσει στο Mega τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά τις ημέρες προβολής, ο προγραμματισμός για τον Δεκέμβριο θέλει τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του να εμφανίζονται τρεις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Η Τετάρτη δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο, καθώς το βράδυ της συγκεκριμένης ημέρας είναι ήδη αφιερωμένο στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του Λάκη Λαζόπουλου, αλλά και στις σημαντικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις του σταθμού.

Παράλληλα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση και η ακριβής ώρα έναρξης της εκπομπής. Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, το «Ράδιο Αρβύλα» προορίζεται για τη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, με το πιθανότερο σενάριο να προβλέπει έναρξη στις 22:00.

Η συμφωνία με το Mega έχει διάρκεια τριών ετών και περιλαμβάνει, εκτός από το «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και τους «Boomers». Οι τελικές ρυθμίσεις του προγράμματος θα καθορίσουν πώς θα κατανεμηθούν οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη στη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν.

govastiletto.gr – Ράνια Τζίμα: Το σχόλιο της παρουσιάστριας για τη μεταγραφή των «Ράδιο Αρβύλα» στο Mega