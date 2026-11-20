Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η μετακίνηση των «Ράδιο Αρβύλα» στο Mega για τα επόμενα τρία χρόνια φέρνει αλλαγές στον προγραμματισμό του σταθμού, αφού η συμφωνία με τον Αντώνη Κανάκη δεν αφορά μόνο τη γνωστή σατιρική εκπομπή, αλλά και το «Βινύλιο» και τους «Boomers». Έτσι, το κανάλι καλείται να διαμορφώσει τη βραδινή του ζώνη, προκειμένου να εντάξει στο πρόγραμμά του και τις τρεις παραγωγές.
Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μελάς μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega και παρουσίασε τις τελευταίες πληροφορίες για την πρεμιέρα, αλλά και τις ημέρες και ώρες προβολής της παρέας από τη Θεσσαλονίκη.