Ο Γιώργος Λιανός ξέσπασε, μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στο Sfera 102.2, για τα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τον Σταύρο Φλώρο, μετά από το σοβαρό τραυματισμό του και τη διακοπή του Survivor.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης τόνισε ότι δεν θέλει να δίνει λεπτομέρειες για την πορεία του 22χρονου.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιανός είπε: «Δεν είμαι, ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου, αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου, μην κάνετε τα media, social media».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε τις αντιδράσεις για τη λέξη «νικητής» στον Σταύρο Φλώρο, στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού του Survivor.

«Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μια λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε, “αυτή η λέξη ήταν σωστή;” Χε@@ αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε με άλλα πράγματα, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του».

«Μια πολύ άσχημη είδηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν θέλω άλλα σχόλια», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν την ομιλία του Γιώργου Λιανού στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ήταν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε.

Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ’ όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ’ ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις», είχε πει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή Buongiorno.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιανός: Οι δηλώσεις για το σοβαρό ατύχημα στο Survivor