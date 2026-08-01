Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Ariana Grande στο νέο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Petal», με πολλούς θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους στα social media για την ιδιαίτερα αδύνατη σιλουέτα της.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, η οποία στο παρελθόν έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι υγιής και έχει ζητήσει να αποφεύγονται τα σχόλια για το σώμα της, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κάτω από τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες, αρκετοί χρήστες έγραψαν πως η εικόνα της τους προβλημάτισε, χαρακτηρίζοντάς την «σοκαριστική» και εκφράζοντας την ευχή να είναι καλά στην υγεία της.

Το βιντεοκλίπ έχει ήδη προκαλέσει έντονο διάλογο στο διαδίκτυο, τόσο για τη σκοτεινή του αισθητική, όσο και για τα μηνύματα που επιχειρεί να περάσει σχετικά με την πίεση, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα ομορφιάς στη βιομηχανία του θεάματος.

Μερικά από τα σχόλια:

«Έχω πραγματικά κουραστεί να το κανονικοποιούμε αυτό και να προσποιούμαστε ότι είναι εντάξει»

«Σοκαριστικό και σπαρακτικό»

«Για την αγάπη του Θεού, σε παρακαλώ, φάε κάτι»

«Τα κόκαλά της κυριολεκτικά πετάγονται έξω»

«Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα κάνατε δημόσια σχόλια για το σώμα της»

Ariana Grande raises concerns with alarmingly thin figure in Petal music video: ‘Her bones are popping out’ https://t.co/ATRY4wcwWZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026

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