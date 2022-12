David Beckham: Τραγουδάει στην κουζίνα του σπιτιού του Mariah Carey και γίνεται viral

Η οικογένεια Beckham μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, όπως φαίνεται από την ανάρτηση της Victoria Beckham.

Η σχεδιάστρια έβγαλε βίντεο τον σύζυγό της, David Beckham, την ώρα που τραγουδούσε ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το «All I Want for Christmas is You» της Mariah Carey.

Περισσότερα στο govastiletto.gr