Η επετειακή 30η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Xclusive Designers Week, ανοίγει τις πόρτες της στο Ζάππειο Μέγαρο!

Λίγες μέρες έμειναν για την απόλυτη γιορτή της μόδας που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Απριλίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο μακροβιότερος θεσμός του κλάδου της μόδας στην Ελλάδα, μετά από 29 επιτυχημένες διοργανώσεις, έρχεται με την επετειακή 30η διοργάνωση και σας υπόσχεται 5 μέρες γεμάτες δημιουργικότητα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις. Καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας, αγαπημένα fashion brands, ένας διάσημος international Guest Designer αλλά και νέα ταλέντα θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους για τη νέα σεζόν. Special Guest Star της επετειακής 30ης AXDW, η μία και μοναδική Δούκισσα Νομικού.

Αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει τη χαρά να φιλοξενεί ως επίτιμο προσκεκλημένο τον διάσημο Αμερικανό- Λιβανέζο σχεδιαστή μόδας, Rami Kadi. Ο σχεδιαστής είναι μέλος του Paris Fashion Week και ντύνει με τις δημιουργίες του μερικές από τις μεγαλύτερες star του πλανήτη όπως την Jennifer Lopez, την Beyoncé, την Katy Perry, την Kendall Jenner, την Heidi Klum και πολλές άλλες. Είναι Πρέσβης Καλής Θέλησης για τη Βιώσιμη Μόδα στη Δυτική Ασία από το United Nations Environment Programme (UNEP). Πρωτοπορώντας ακόμα μια φορά, λάνσαρε την πρώτη SS 2022 NFT συλλογή του, με τίτλο "Lucid Algorithms", στο Cardano blockchain.

Στο πλαίσιο της 30ης AXDW θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό την νέα του haute couture συλλογή για το SS22. Είναι παθιασμένος με τη σύγχρονη ραπτική, συνδυάζοντας τεχνολογία και καινοτομία στο έργο του. Προσφέρει μια καλειδοσκοπική έκρηξη χρωμάτων και λάμψης στις συλλογές του και αγκαλιάζει το κέντημα ως την ουσία των δημιουργιών του, αποτίοντας φόρο τιμής στα χειροποίητα έργα. Η συλλογή θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 13/4 στις 20:30.

Η ανακοίνωση του προγράμματος της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Απριλίου στο Nyx Rooftop, του Academias Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Η παρουσίαση έγινε από την διευθύνουσα σύμβουλο και Πρόεδρο της Athens Xclusive Designers Week , κα. Τόνια Φουσέκη, παρουσία της Δούκισσας Νομικού. Οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους και να απολαύσουν brunch με εξαιρετικές λιχουδιές που είχε ετοιμάσει ο χορηγός φιλοξενίας το πεντάστερο πολυτελές ξενοδοχείο Academias Hotel, Αutograph Collection by Marriott.

Πιο συγκεκριμένα, η 30η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας ξεκινά με τον Λάκη Γαβαλά ο οποίος δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο installation και το μότο « Riding with Grace, Riding in Fashion , Riding to show your unique balance in mind and style» . Η Daphne Valente έρχεται με αέρινη διάθεση και την SS ’22 συλλογή «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» . Χάρη, κομψότητα και θηλυκές γραμμές στη νέα συλλογή του οίκου μόδας Kathy Heyndels & Marios Togos. Η βραδιά θα κορυφωθεί με το official opening event της Εβδομάδας Μόδας με Special Guest Star της επετειακής 30ης AXDW, τη μία και μοναδική Δούκισσα Νομικού! Στη συνέχεια, η Δούκισσα, θα παρουσιάσει τις συλλογές κοσμημάτων και το ξεχωριστό άρωμα Doukissa Nomikou, με ένα ιδιαίτερο installation που θα κυριαρχεί η καρδιά – σήμα κατατεθέν του brand κι ένα εντυπωσιακό performance που θα ενθουσιάσει το κοινό! Προσωπικότητες από τον πολίτικό χώρο θα χαιρετήσουν την βραδιά.

Η 2η μέρα της AXDW ξεκινά με την Irene Angelopoulos και τη συλλογή «Riding to freedom» στο εξωτερικό σιντριβάνι του Ζάππειου Μεγάρου με χορευτικά performances έκπληξη και ακολουθεί ο οίκος υψηλής ραπτικής Tania Christoforatou με την λαμπερή συλλογή της. Θεατρικά, maximal κομμάτια από το brand ΜΚ by Marios όπου με τη συλλογή «Luna Park» θα δώσουν μια ανέμελη νότα στη βραδιά. Δημιουργίες με ελληνική αίσθηση, έντονες γεωμετρίες και σχήματα από Passager by Nadia Chalimou ενώ η βραδιά θα κλείσει με το fashion brand Ratt by Rita Attala, με πολύχρωμες, all day εμφανίσεις.

H 3η μέρα ξεκινά με την Niki Stylianou και την εντυπωσιακή συλλογή κοσμημάτων από πρωτότυπα υλικά σε γεωμετρικές φόρμες. Στη συνέχεια, ακολουθεί η Desmira by Despina Miraraki με εντυπωσιακά καφτάνια, κιμονό και αέρινες δημιουργίες. Θα ακολουθήσει το διάσημο fashion brand Juicy Couture με μια συλλογή για σύγχρονες αλλά και sexy εμφανίσεις με παρουσιάστρια του fashion show την Ελένη Τσολάκη. Η 3η μέρα θα κλείσει με τον σχεδιαστή μόδας Paris Valtadoros και την εντυπωσιακή συλλογή «Anasa» F/W 2022 σε ένα show με ιδιαίτερες παραγωγές και πολλές εκπλήξεις.

Η 4η μέρα ξεκίνα νωρίς με τα «New Designers Awards». Επτά νέοι σχεδιαστές μόδας: Mia Papa, Vasilatou, Keran Gill, Pavlos Kirkos, Mineko Studio, Nassia Nari, Ιππολύτη Κακάβα, θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter και Best New Designer. Την ίδια ημέρα, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της σχολής ΑΚΤΟ θα παρουσιάσουν τις προσωπικές τους collection, που σχεδίασαν στο τελευταίο έτος του προγράμματος BA (Hons) Degree in Fashion Design ΑΚΤΟ/Middlesex University London, του μοναδικού στην Ελλάδα πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών στη Μόδα. Η τελετή απονομής των New Designers Awards θα αναδείξει τους νικητές αυτής της σεζόν. Για πρώτη φορά τα βραβεία των Νέων σχεδιαστών θα πραγματοποιηθούν υπό την υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ), όπου ο Προέδρος Παύλος Ραβάνης θα απονείμει το πρώτο βραβείο στον νικητή και ένα πολύ σημαντικό έπαθλο που θα συμβάλει στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Άλλη μια σημαντική εταιρεία που θα στηρίξει το θεσμό είναι η ΔΕΠΑ η οποία υποστηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος τους είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων των creative industries.

Η βραδιά θα κλείσει με τη νέα και ταλαντούχα σχεδιάστρια μόδας Ιλάειρα Ζήση όπου θα παρουσιάσει τη νέα της συλλογή «Ilaeira Collection» με παρουσιαστή της βραδιάς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και guest την Βίκυ Κουλιανού που θα περπατήσει στο fashion show.

Η εβδομάδα μόδας θα κλείσει με τον guest fashion designer Rami Kadi, ο οποίος θα παρουσιάσει τη τις εντυπωσιακές Haute Couture δημιουργίες του μετά το Paris Fashion Week, τη συλλογή SS22, Lucid Algorithms για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό με ένα φαντασμαγορικό show.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι στην αδιανόητη έκρηξη βίας διαφόρων μορφών που βιώνει η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Το concept “Inclusive is the new Xclusive” έχει ως στόχο την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, την Ισότητα, την Ενίσχυση και Ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών και θα υποστηρίξουμε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διοτίμα», και τους σκοπούς της, για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου concept θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση με quotes Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών σχετικά με την Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί έκθεση με φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων για το πώς αποτυπώνουν δημιουργικά με τον φακό τους και πως αντιλαμβάνονται την Διαφορετικότητα την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται Silent Auction όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα». Οι φωτογράφοι που θα πάρουν μέρος σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι οι Μαρία Μαρκέζη, Πλάτων Παπαδάτος – Καλός, Harris Kyprianou, Charis Evagorou, Μάρα Δεσύπρη, Θοδωρής Παπαδάκης, Sakis Lalas, Παναγιώτης Σιμόπουλος, Γιώργος Καλφαμανώλης, Mariam Chorozian, Θωμάς Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Τοπουσλίδης, Κύνθια Κυνδελή, Ολυμπία Κρασαγάκη, Ευτύχης Ανδρεαδάκης, Διονύσης Κούτσης, Μάριος Θεολόγης, Θοδωρής Θεοδωρίδης, Πάνος Σταυριανός, Πέτρος Νικολαρέας, Θωμάς Δασκαλάκης.

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear σας καλεί να λάβετε μέρος στο απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας όπου πηγή έμπνευσης αποτελεί ο συνδυασμός του Vintage με το μοντέρνο στυλ. Σχεδιαστικά ταλέντα ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης αλλά με φαντασία, όραμα και δημιουργικότητα αυτή τη σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν το δικό τους σχέδιο με το κοινό και να διεκδικήσουν την ψήφο του, που θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο θεσμό των New Designers Awards στην επόμενη διοργάνωση και το έπαθλο των 500€ καθώς και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα t-shirt για το private label Answear Lab.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: Hara Kaϊmakami, YLIAS - Greek Artwear by Ilias Yerassimou, Maria Mpointa, Πιτσικάκης Χειροποίητα Κοσμήματα, Des to Tsantaki mou, Theodosia Art Jewellery, Lina's Exclusive, Niki Stylianou Jewelry, Aperitta Is Classic, E.T. Collection.

Official Hair Sponsor της διοργάνωσης είναι η L’Oréal Professionnel Paris. Επτά κορυφαίες κομμωτικές ομάδες με πάθος για τη μόδα θα επιμεληθούν το hairstyling των μοντέλων κατά την διάρκεια των fashion shows. Η L’Oréal Professionnel Paris παρουσιάζει τα πιο hot hair trends σε κομμωτήρια & backstages με στόχο να αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά κάθε γυναίκας, ώστε να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Την Athens Xclusive Designers Week στηρίζει ως Gold Sponsor η Media Strom, με το concept «Αποτύπωμα Αγάπης» βασισμένο στις αρχές της ισότητας, της ομαδικότητας, της κοινωνικής προσφοράς, της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης και της υπέρβασης. Η AXDW σε συνεργασία με τη Media Strom προσκάλεσε φωτογράφους οι οποίοι αποτύπωσαν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας το βασικό concept της διοργάνωσης σχετικά με τη διαφορετικότητα με γνώμονα το «Αποτύπωμα της Αγάπης» στον ίδιο καμβά με κοινό print ανθρώπινα αποτυπώματα. Κατά τη διάρκεια του event, οι προσκεκλημένοι θα μπορούν να φωτογραφίζονται στο box-photo booth, και να λαμβάνουν την ίδια στιγμή τη φωτογραφία με email ώστε να την ανεβάζουν στο Instagram για να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμό.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο Academias Hotel, Autograph Collection, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας ένα πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και interior design.

Επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων.

Η εταιρεία Demak up με τα εξειδικευμένα προϊόντα που απομακρύνουν το μακιγιάζ και σας κάνουν να νιώθετε ακαταμάχητης, το Ο.Β. της εταιρείας Johnson & Johnson, προϊόντα από 100% πιστοποιημένο βιολογικό βάμβακι και αξεπέραστη προστασία, τα υπέροχα ροφήματα Starbucks που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και δημιουργούνται με πάθος και αφοσίωση για κάθε ρόφημα ξεχωριστά.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι: Ο όμιλος σπουδών μόδας Pansik, το πρακτορείο μοντέλων happy people models, η εταιρεία Printop και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Πρόγραμμα 30ης Athens Xclusive Designers Week

Σάββατο 9/04

17:30 LAKIS GAVALAS

19:00 DAPHNE VALENTE

20:00 KATHY HEYNDELS& MARIOS TOGOS

21:30 OFFICIAL OPENING EVENT FOR 30TH AXDW SPECIAL GUEST STAR DOUKISSA NOMIKOU

Κυριακή 10/04

17:00 IRENE ANGELOPOULOS

18:00 TANIA CHRISTOFORATOU

19:00 MARIOS KARAVASSILIS

20:00 PASSAGER BY NADIA CHALIMOU

21:00 RATT by RITA ATTALA

Δευτέρα 11/04

18:00 NIKI STYLIANOU

19:00 DESMIRA by Despina Miraraki

20:00 JUICY COUTURE

21:30 VALTADOROS

Τρίτη 12/04

17:30 NEW DESIGNERS (Mia Papa, Vasilatou, Keran Gill, Pavlos Kirkos, Mineko Studio, Nassia Nari, Ιππόλυτη Κακαβά)

19:30 AKTO

20:30 NDA AWARDS/ΒΡΑΒΕΙΑ

21:30 ILAEIRA COLLECTION

Τετάρτη 13/04

21:00 RAMI KADI Maison de Couture

Υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη του: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( ΕΟΤ), Enterprise Greece, Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ).

Υπό την αιγίδα του: Δήμου Αθηναίων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθηνών ( ΕΒΕΑ), Marketing Greece, Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ).

Τέλος, την 30η Εβδομάδα Μόδας στηρίζει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ).

Χορηγοί επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι τα παρακάτω μέσα ενημέρωσης: COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE, DOWNTOWN, OK!, DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, T-LIFE, MISSBLOOM.GR.

Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας επιστρέφει!

Προπώληση εισιτήριων viva.gr. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Διοτίμα»

Περισσότερα νέα για τη διοργάνωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.axdw.gr και τις επίσημες σελίδες της στα social media: facebook.com/axdweek & instagram.com/axdweek.