Η ιστορία πίσω από το όνομα του λαμπραντόρ της Meghan και του Harry

Το καλοκαίρι του 2018, ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle υιοθέτησαν ένα μαύρο θηλυκό σκύλο ράτσας Λαμπραντόρ. Μέχρι σήμερα, το όνομα του σκύλου παρέμενε άγνωστο, με το ζευγάρι να αστειεύεται πως «ο κόσμος συνεχίζει να καταλαβαίνει λάθος το όνομά της».

Ωστόσο σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Harry και Meghan, «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες ο σκύλος ονομάζεται «Pula»....

