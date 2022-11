J2US: Σταμάτης Γονίδης και Δέσποινα Βανδή ερμηνεύουν το «Όλα σ' αγαπάνε»

Καλεσμένοι στο 6ο live του Just the Two of Us το βράδυ Σαββάτου (12/11) στον Alpha ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σταμάτης Γονίδης. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, προκαλώντας χαμό τόσο στο στούντιο όσο και στα social media όπου δέχθηκε αποθεωτικά σχόλια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastileto.gr