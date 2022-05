Sophie Turner: Τα νέα της επαγγελματικά βήματα και η ζωή της ως μαμά!

H Sophie Turner που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της ως Sansa Stark στην σειρά «Game of Thrones», επιστρέφει τώρα με ανανεωμένο, κόκκινο hair look για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, τη σειρά του HBO, The Staircase.

Η διάσημη ηθοποιός που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Joe Jonas, ενάμιση χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού φαίνεται ότι διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 στο Las Vegas και όπως και στην πρώτη εγκυμοσύνη έτσι και τώρα δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η κόρη της, Willa, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2020 και οι δυο τους έχουν μιλήσει ελάχιστα σε συνεντεύξεις για εκείνη.

