Παράλληλα, στάθηκε στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ως Λατίνα γυναίκα στην προσπάθειά της να καθιερωθεί στο Χόλιγουντ, εξαίροντας την αποφασιστικότητά της να σπάσει τα στερεότυπα και να αποδείξει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Μιλώντας στο podcast The Moment with Jorge and Paola Ramos, ο Ben Affleck χαρακτήρισε τη Jennifer Lopez ως «ίσως τον πιο σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο που έχει γνωρίσει ποτέ», παραδεχόμενος πως ακόμα και ο ίδιος έμενε έκπληκτος από την αφοσίωσή της.

«Τρέφω γι’αυτήν τεράστιο σεβασμό και εκτίμηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η πίστη στον εαυτό της, ακόμα κι όταν οι άλλοι την αμφισβητούσαν, ήταν κάτι που θαύμαζε βαθιά. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ο γάμος του μαζί της και η τριβή με την οικογένειά της του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια εξαιρετική γυναίκα και εύχεται να συνεχίσει να σημειώνει επιτυχίες.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια πρόσφατης συνέντευξής του στο Variety, όπου υποστήριξε πως το ταλέντο της Jennifer Lopez δεν έχει λάβει πάντα την αναγνώριση και τα βραβεία που της αξίζουν.

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