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Ο Ben Affleck προχώρησε σε μια απρόσμενη και βαθιά εξομολογητική δήλωση, αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του, Jennifer Lopez, δύο χρόνια μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους. Ο 54χρονος σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε τον απόλυτο θαυμασμό του για την 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό, εστιάζοντας στην εργατικότητα, την αφοσίωση, αλλά και τα εμπόδια που χρειάστηκε να ξεπεράσει κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της στη βιομηχανία του θεάματος.