Η Miley Cyrus ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Hollywood Bowl, το βράδυ της Παρασκευής 16/10, σε μια συγκινητική αφιέρωση στη νονά της, τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι Dolly Parton, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η τραγουδίστρια πρόβαλε μια φωτογραφία της Dolly Parton, καθώς ακούστηκαν οι πρώτες νότες του εμβληματικού τραγουδιού της «Jolene». Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα είπε στο κοινό ότι ένας από τους λόγους που την ενέπνευσαν να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο χώρο ήταν η ανάμνηση της μοναδικής φοράς που είχε την ευκαιρία να καθίσει και να απολαύσει μια συναυλία της Dolly Parton στο Hollywood Bowl.

Η Miley Cyrus θυμήθηκε ότι είχε πει στη «θεία Ντόλι» πως, για μια φορά, ήθελε απλώς να καθίσει ανάμεσα στο κοινό και να την απολαύσει, όπως όλοι οι υπόλοιποι.

«Αν περνούσε το δικό της, κάθε φορά που έδινε μια συναυλία, θα στεκόμουν ακριβώς δίπλα της, φορώντας ένα ασορτί κοστούμι. Όταν, λοιπόν, ερχόμουν στο Hollywood Bowl για να τη δω, της είπα: “Ξέρεις, θα ήθελα μια βραδιά κατά την οποία θα μπορούσα απλώς να σε απολαύσω. Να σε χαρώ όπως είχε τη δυνατότητα να κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος”», αφηγήθηκε η τραγουδίστρια.

Η νονά της απάντησε: «Εντάξει, Μάιλι». Ωστόσο, η Σάιρους αστειεύτηκε λέγοντας ότι «αυτό δεν σημαίνει ποτέ πραγματικά εντάξει».

Αντί, λοιπόν, να την ανεβάσει στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί, η Dolly Parton επέλεξε να ανοίξει τη συναυλία με το «The best of both worlds», το τραγούδι της Miley Cyrus από τη σειρά «Χάνα Μοντάνα».

Miley Cyrus Tearfully Pays Tribute to Dolly Parton With “Jolene” Performance at Hollywood Bowl: “Me and Dolly, We Are Eternal” https://t.co/4MzRRey2ry — The Hollywood Reporter (@THR) October 17, 2026

«Και ξαφνικά, εμφανίζεται η Ντόλι, αλλά εγώ ακούω το “The Best of Both Worlds”. Ναι, η Ντόλι άνοιξε τη συναυλία τραγουδώντας το τραγούδι της Χάνα Μοντάνα», θυμήθηκε η Miley Cyrus.

«Αλλά αυτή δεν είναι όλη η ιστορία», συνέχισε. «Και τότε, σαν περήφανη θεία, λέει: “Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι, αλλά η βαφτιστήρα μου είναι η Χάνα Μοντάνα και βρίσκεται εδώ απόψε, αλλά κάθεται στη θέση της, ανάμεσα στο κοινό. Δεν ήθελε να την ενοχλήσει κανείς. Μου είπε ότι ήθελε απλώς να παρακολουθήσει τη συναυλία”».

Όπως εξήγησε η Miley Cyrus, η κίνηση αυτή ακύρωσε εντελώς τον σκοπό της συζήτησής τους, καθώς κανείς δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στη συναυλία, μέχρι τη στιγμή που η Πάρτον τράβηξε υπερβολικά μεγάλη προσοχή πάνω της.

«Όμως, όπως συνέβαινε με τόσα πολλά πράγματα που έκανε η Ντόλι, τότε δεν καταλάβαινα το νόημά τους», είπε η Μάιλι Σάιρους, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Hollywood Bowl ένιωθε την παρουσία της νονάς της δίπλα της.

«Καθώς κάθομαι εδώ μαζί σας αυτή τη στιγμή και νιώθω την παρουσία της παντού γύρω μου, γνωρίζοντας ότι βρίσκεται εδώ, δίπλα μου, κάθε μέρα, περισσότερο απ’ όσο μπορούσε όταν ήταν ακόμη εδώ, αισθάνομαι την παρουσία της τώρα πιο έντονα από ποτέ», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας κάνει εκείνη τη βραδιά να αξίζει πραγματικά. Αυτή η ανάμνηση είναι ένας θησαυρός για μένα. Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε ποτέ να μας χωρίσει και θα την ξαναδώ».

«Και, γαμ@το, ανυπομονώ, γιατί μου λείπει», είπε με δάκρυα στα μάτια η Miley Cyrus.

«Μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουμε σήμερα, γράφτηκαν, παράχθηκαν και ερμηνεύτηκαν από τη θεία μου, την Ντόλι. Και αυτό είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια», κατέληξε, προτού ερμηνεύσει το «Jolene».

video of Miley Cyrus’s emotional speech remembering her late godmother Dolly Parton “ and I will see her again ”💔 https://t.co/ucDJ2TZI5l — Music Culture (@Viralsoutlet) October 17, 2026

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