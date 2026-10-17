Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, και εξήγησε τον λόγο που δεν ενημερώνεται για τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με τον χαμό του γιου της.

Όπως εξομολογήθηκε, η ψυχολογική της κατάσταση είναι τέτοια που δεν της επιτρέπει να παρακολουθεί τις νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση.

«Μάνα μου δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», δήλωσε η κ. Κλειώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Δείτε περισσότερα στο ακόλουθο βίντεο:

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια – Τα δρακόντεια μέτρα και το τρισάγιο στο Γ’ Νεκροταφείο