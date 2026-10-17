Η Μιμή Ντενίση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16/10, σε ηλικία 90 ετών, με μια κοινή φωτογραφία τους και λόγια γεμάτα αγάπη.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της μια προσωπική κατάθεση ψυχής, αποκαλύπτοντας τη βαθιά εκτίμηση και τη φιλία που τους συνέδεε, αλλά και τις στιγμές που εκείνος στάθηκε στο πλευρό της.

Η ηθοποιός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της περιέγραψε τον άνθρωπο που γνώρισε και αγάπησε, δίνοντας έμφαση στην ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή του στις φιλίες του.

Παρότι το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκε στενά με τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό, η Μιμή Ντενίση θέλησε να αναδείξει και μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά του: την αγάπη του για το θέατρο.

«Έφυγε και ο καπετάνιος. Ένας αληθινός άνθρωπος!! Ευγενικός, γλυκός, δοτικός, φίλος πιστός. Τον αγαπούσα πολύ και με στήριζε σε ό,τι έκανα. Μπορεί να ήταν προστάτης του αθλητισμού, αλλά αγαπούσε πολύ και το θέατρο. Έχω να θυμάμαι τόσα όμορφα, αλλά και τόσες δύσκολες στιγμές που στάθηκε πλάι μου σαν αληθινός φίλος. Και κάτι ακόμα, το όνομα που δημιούργησε μαζί με τα αδέρφια του δεν βάρυνε ποτέ πάνω του. Πότε δεν έκανε επίδειξη, ποτέ δεν ήθελε την προβολή. Καλό ταξίδι υπέροχε καπετάνιε μου! Κουράγιο στην οικογένεια του», έγραψε η Μιμή Ντενίση.

Ο θάνατος του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως «Καπετάνιος» αφήνει πίσω του μια σημαντική διαδρομή στον επιχειρηματικό χώρο και στον ελληνικό αθλητισμό. Ωστόσο, για τη Μιμή Ντενίση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης δεν ήταν απλώς μια ισχυρή προσωπικότητα με ξεχωριστή παρουσία. Ήταν ένας πολύτιμος φίλος, ένας άνθρωπος που τη στήριξε έμπρακτα και με τον οποίο μοιράστηκε όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μιμή Ντενίση (@mimi_denissi)

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