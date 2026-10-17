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Lifestyle

Σία Κοσιώνη: Χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι με τον Κώστα Μπακογιάννη

Ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» στο κέντρο...
Βασίλης Κοντζεδάκης
17.10.2026 | 14:00 UPD:17.10.2026, 13:22
Σία Κοσιώνη: Χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι με τον Κώστα Μπακογιάννη

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Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια και έχουν αποκτήσει μαζί ένα γιο, τον Δήμο, ο οποίος πριν λίγο καιρό έκλεισε τα 9 του χρόνια.

Το ζευγάρι, όταν τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, πραγματοποιεί εξόδους, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, για ψώνια και βόλτες.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» στο κέντρο να κάνουν τις βόλτες τους και να συνομιλούν με φίλους με χαλαρή διάθεση.

Για την εμφάνισή της αυτή, η Σία Κοσιώνη επέλεξε ένα λευκό τζιν παντελόνι, ένα στιλάτο μπεζ σακάκι και αθλητικά στην ίδια απόχρωση, στο λαιμό της είχε δεμένο ένα φουλάρι και ένα πράσινο καπέλο στο κεφάλι.

govastiletto.gr – Σία Κοσιώνη: Οι δημόσιες ευχές για τα 9α γενέθλια του γιου της, Δήμου

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