Σία Κοσιώνη: Χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι με τον Κώστα Μπακογιάννη

Το ζευγάρι, όταν τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, πραγματοποιεί εξόδους, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, για ψώνια και βόλτες.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» στο κέντρο να κάνουν τις βόλτες τους και να συνομιλούν με φίλους με χαλαρή διάθεση.

Για την εμφάνισή της αυτή, η Σία Κοσιώνη επέλεξε ένα λευκό τζιν παντελόνι, ένα στιλάτο μπεζ σακάκι και αθλητικά στην ίδια απόχρωση, στο λαιμό της είχε δεμένο ένα φουλάρι και ένα πράσινο καπέλο στο κεφάλι.

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