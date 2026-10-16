Συγκλονίζουν τα λόγια του Νικόλα Μινισσάλι για τις τελευταίες ώρες της μητέρας του, Μπέτυς Βαλάση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο γιος της αγαπημένης ηθοποιού περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν μαζί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, αποκαλύπτοντας πως βρισκόταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, κρατώντας της το χέρι.

Μιλώντας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Νικόλας Μινισσάλι αναφέρθηκε στις επισκέψεις του στη μητέρα του, οι οποίες, όπως είπε, συνήθως περιλάμβαναν συζητήσεις και αστεία.

Η τελευταία τους συνάντηση, ωστόσο, ήταν διαφορετική.

«Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι και πώς… Ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της, της βαστούσα το χέρι όταν έφυγε. Ήμουν δέκα μέρες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα μαζί της, κάθε μέρα εκεί τέσσερις-πέντε ώρες. Μιλάγαμε, σε κάποια στιγμή έκανε πλάκες… Όταν πήγα, ήταν ξερή και όταν άρχισα να της τρίβω το χέρι, άρχισε και ανταποκρινόταν», εξομολογήθηκε.

Οι τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο

Ο γιος της ηθοποιού περιέγραψε τη συγκινητική ανταπόκρισή της όταν άρχισε να της χαϊδεύει και να της τρίβει το χέρι, αποτυπώνοντας τη στενή σχέση που τους συνέδεε.

Για δέκα ημέρες βρισκόταν καθημερινά κοντά της, περνώντας αρκετές ώρες στο νοσοκομείο.

Η Μπέτυ Βαλάση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός από την πολιτική κηδεία της, πρόκειται να πραγματοποιηθεί και θρησκευτική τελετή.

«Θα γίνει πολιτική κηδεία τη Δευτέρα στο Α΄ Νεκροταφείο. Η θρησκευτική κηδεία θα γίνει εδώ στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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