Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης αντάλλαξαν όρκους αγάπης το Σάββατο 13 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώματα, αρώματα και έντονο συμβολισμό.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών, φίλων και πολλών γνωστών προσώπων από το χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.

Τη νύφη συνόδευσαν στην εκκλησία ο πατέρας της, Νώντας Μπάρκας, αλλά και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, με τον οποίο διατηρεί μια ιδιαίτερα στενή σχέση εδώ και χρόνια, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, και η αγαπημένη της γιαγιά.

Τις τελευταίες ημέρες, η ίδια μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από εκείνη την ημέρα, ενώ δεν δίστασε να δημοσιεύσει και τη στιγμή που η μητέρα του γαμπρού, η πεθερά της, σπάει στο κεφάλι της την γαμήλια κουλούρα.

«Πόσο αγαπώ τα έθιμά μας! Με την καλύτερη πεθερά. Μοιράσαμε τα κομμάτια για καλή τύχη!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πρόκειται για ένα έθιμο που τηρείται σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας και συμβολίζει τη γονιμότητα, την αφθονία, την ευημερία και την καλή κοινή ζωή των νεόνυμφων, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την αγροτική παράδοση του τόπου.

Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε:

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Το μυστικό που κράτησε μέχρι πριν την τέλεση του γάμου της