Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως είχε έναν τραυματισμό στο μάτι, με το βλέφαρό της να είναι εμφανώς κόκκινο.

Η εικόνα προκάλεσε την απορία των followers της, καθώς το σημείο γύρω από το μάτι της φαινόταν πρησμένο και ερεθισμένο. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όπως συνηθίζει, δεν άφησε το κοινό της χωρίς απάντηση και εξήγησε με χιούμορ τι ακριβώς συνέβη. Όπως αποκάλυψε, το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειάς της να λύσει κάτι, όταν μια απότομη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει το μάτι της με το νύχι της.

«Από τη φωτογράφιση του Σαββάτου είμαι έτσι και όσο πάει και απλώνει! Και πώς το έπαθα; Προσπαθούσα να λύσω κάτι, τράβηξα με φορά και κάρφωσα το νύχι μου στο μάτι. Κέρδισα πάλι το χρυσό βατόμουρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Σε νέο story, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε και στον λόγο που πιστεύει πως της συμβαίνουν συχνότερα τέτοια μικροατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε, η έντονη καθημερινότητα και οι πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις την έχουν κάνει πιο αφηρημένη.

«Τον τελευταίο καιρό είμαι αρκετά αφηρημένη, καθώς το μυαλό μου είναι συνεχώς στη δουλειά και στις υποχρεώσεις μου. Συχνά δεν δίνω την απαραίτητη προσοχή σε απλές καθημερινές κινήσεις, με αποτέλεσμα να χτυπάω ή να τραυματίζομαι άθελά μου», εξήγησε.

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