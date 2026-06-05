Μια είδηση που έσκασε σαν «βόμβα» σήμερα, Παρασκευή 5/6 έχει ως πρωταγωνίστρια την Έλενα Τοπαλίδου, αφού όπως έγινε γνωστό, η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός συνελήφθη μετά από έλεγχο της αστυνομίας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου ακολούθησαν οι ανάλογες διαδικασίες. Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», παραδέχτηκε ότι ήταν ένα λάθος και ένα άτυχο γεγονός, ενώ κάνει παράκληση στα Μέσα να σεβαστούν το γεγονός ότι ο γιος της αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες.

Η Έλενα Τοπαλίδου είπε για την σύλληψή της: «Κάποια πράγματα συμβαίνουν, συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου τώρα δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο ο που με νοιάζει είναι ο γιος μου που δίνει εξετάσεις. Αυτό είναι το μήνυμά μου στους ανθρώπους που με σέβονται να σεβαστούν την ατυχία μου».

Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα, της Παρασκευής 5/6, επί της Πατησίων. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, υποβάλλοντάς την σε αλκοτέστ για να διαπιστώσουν την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει. Κατά τη δεύτερη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,70 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt. Αμέσως την συνέλαβαν και λίγα λεπτά πριν τις 11:00 οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται κλιμακωτά ανάλογα με τα επίπεδα οινοπνεύματος στον οργανισμό. Για τους περισσότερους οδηγούς: Το όριο είναι 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα (μέτρηση με αλκοολόμετρο) ή 0,50 g/l στο αίμα. Για ειδικές κατηγορίες (νέοι οδηγοί έως 2 ετών, οδηγοί επαγγελματικών οχημάτων, οδηγοί δίκυκλων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων υλών): Το όριο είναι το μισό, δηλαδή 0,10 mg/l στον αέρα ή 0,20 g/l στο αίμα.

govastiletto.gr – Έλενα Τοπαλίδου: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ