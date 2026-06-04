Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε για τις πιο συγκινητικές στιγμές που βιώνει μέσα από το κοινό του, αποκαλύπτοντας πως συχνά δέχεται μηνύματα από μητέρες που χρησιμοποιούν τα τραγούδια του για να νανουρίζουν τα μωρά τους.

Όπως είπε, τέτοιου είδους σχόλια τον αγγίζουν ιδιαίτερα, καθώς αφορούν κυρίως μητέρες και παιδιά, δημιουργώντας έναν πιο συναισθηματικό δεσμό με τη μουσική του.

Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ετοιμόγεννες τον πλησιάζουν και του λένε χαρακτηριστικά φράσεις που τον συγκινούν, όπως «αυτό είναι το πιο μικρό φανάκι».

Ο τραγουδιστής σημείωσε πως αυτές οι στιγμές είναι για εκείνον οι πιο δυνατές και ουσιαστικές, καθώς δείχνουν πως τα τραγούδια του έχουν περάσει σε πολύ προσωπικές και τρυφερές στιγμές της ζωής των ανθρώπων.

Govastiletto.gr – Μίλτος Πασχαλίδης για την Μαρία Καρυστιανού – «Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα! Το λέω καθαρά»