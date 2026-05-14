Απόψε, Πέμπτη (14/5), η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στη Βιέννη για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Η αυλαία της Eurovision ανοίγει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, από τη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με παρουσιαστές τη Victoria Swarovski και τον Michael Ostrowski.

Στη σκηνή ανεβαίνουν 15 χώρες, ανάμεσά τους η Κύπρος με την Antigoni αλλά και η Αλβανία με τον 24χρονο Alis.

Πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εκπρόσωπο της Αλβανίας φέτος στην Eurovision.

Με μια συμμετοχή που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο και την παράδοση επιστρέφει η Αλβανία στη Eurovision, μία χώρα που φημίζεται για τις εκφραστικές φωνές και τις καθηλωτικές ερμηνείες. Φέτος, ο Alis με τη δυναμική μπαλάντα «Nân» (Μαμά) έχει κλέψει τις εντυπώσεις, με τον εγχώριο τύπο να κάνει λόγο για μια άκρως μοντέρνα πρόταση που όμως διατηρεί αναλλοίωτη την αυθεντική αλβανική ταυτότητα.

Με το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο θέμα της μετανάστευσης, τα συναισθήματα της ξενιτιάς και στη μητέρα, η οποία όσο μακριά και αν βρίσκεσαι, όσο καιρό και εάν απουσιάζεις, εκείνη θα είναι πάντα εκεί στην πόρτα, να σε περιμένει να επιστρέψεις.

Ο Alis, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Alis Kallaçi, θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους τραγουδιστές της νέας γενιάς στην Αλβανία.

Ποιος είναι ο Alis;

Με καταγωγή από τη Σκόδρα, ο Alis μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως έχει μοιραστεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι ξεκίνησαν από την παιδική του ηλικία, ενώ κατά την εφηβεία άρχισε ήδη να πειραματίζεται με τη συγγραφή στίχων. Αντίθετα με τις mainstream pop τάσεις, η καλλιτεχνική του ταυτότητα διαμορφώθηκε μέσα από μελαγχολικά και κινηματογραφικά ακούσματα, μια επιρροή που παραμένει εμφανής και καθορίζει τον ήχο του μέχρι σήμερα.

Έχει πάρει μέρος στο X-Factor Albania

Η πρώτη μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε όταν συμμετείχε στο X-Factor Albania, το οποίο και κέρδισε το 2024. Αρκετοί κριτές είχαν σχολιάσει τότε ότι “έχει μία φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη στην αλβανική pop σκηνή”. Μετά την εκπομπή άρχισε να κυκλοφορεί ανεξάρτητα τραγούδια στο YouTube και το Spotify.

Η σχέση του με τη Eurovision ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από το Festivali i Këngës, τον ιστορικό μουσικό διαγωνισμό της Αλβανίας που επιλέγει κάθε χρόνο τον εκπρόσωπο της χώρας. Ο Alis συμμετέχει το 2026 με το “Nân” και από την πρώτη βραδιά θεωρήθηκε ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Το τραγούδι είναι μία δραματική dark pop μπαλάντα με ethnic στοιχεία και πολύ ατμοσφαιρική παραγωγή. Σύμφωνα με τον ίδιο, μιλά για οικογενειακούς δεσμούς, απώλεια και τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τη μητέρα του. Σε συνεντεύξεις του στα αλβανικά media είπε ότι το έγραψε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του και ότι αρχικά δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε καν να το κυκλοφορήσει δημόσια.

Ο Alis φοράει συνέχεια γυαλιά ηλίου, ακόμη και όταν βγαίνει στη σκηνή για να τραγουδήσει. Τι έχει πει ο ίδιος γι’ αυτό;

«Λοιπόν, δεν είναι και κάτι τόσο σπουδαίο. Ξεκίνησε όταν ανέβηκα πρώτη φορά στη σκηνή του X Factor Albania, τα οποία χρησιμοποίησα ως στιλ και αυτό ήταν όλο. Εμφάνιση με την εμφάνιση, άρχισα να βλέπω ότι πραγματικά, δεν ξέρω τον λόγο, χωρίς αυτά δεν ένιωθα το ίδιο. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω εξήγηση. Απλώς νιώθω καλά, και δείχνουν ωραία. Αυτό είναι όλο».

Σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να θυμούνται οι συνάνθρωποί του στην Αλβανία έπειτα από την εμφάνισή του στην Eurovision, ο Alis είπε χαρακτηριστικά ότι: «Μετά τη Eurovision, πραγματικά θέλω οι άνθρωποι να… ξέρεις, μερικές φορές υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως τα ξεχνάμε, και δε μιλάω μόνο για το τραγούδι μου. Το λέω για τα πράγματα που έχουμε και δεν τα αναγνωρίζουμε τη στιγμή που τα έχουμε. Οπότε, μερικές φορές, πρέπει να κοιτάμε πίσω και να εκτιμάμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να το συνδέσω με το τραγούδι μου. Αυτό είναι που θα ήθελα να θυμούνται οι άνθρωποι».

