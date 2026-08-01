Παρατείνεται η αναμονή για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, καθώς η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση (BNT) δεν προχώρησε στις ανακοινώσεις που αναμένονταν στις 31 Ιουλίου.

Παρότι υπήρχε η εκτίμηση ότι η απόφαση θα γνωστοποιούνταν την Παρασκευή, η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Στην τελική ευθεία της διεκδίκησης παραμένουν η Σόφια και το Μπουργκάς, οι δύο πόλεις που διεκδικούν τη φιλοξενία της 71ης διοργάνωσης του μουσικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του BNT, η διεθνής επιτροπή που εξετάζει τις υποψηφιότητες, συνεχίζει την αξιολόγηση των φακέλων, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστική επιλογή.

Όπως επισημαίνεται, οι δύο Δήμοι έχουν κληθεί να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις, τα οποία εξετάζονται, πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Η καθυστέρηση διατηρεί το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision, που περιμένουν να μάθουν ποια βουλγαρική πόλη θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2027.

Σύμφωνα με το BNT, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη По света и у нас (@bnt_news)

Govastiletto.gr – Eurovision 2027: Η συμμετοχή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις