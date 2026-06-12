Ο Γιάννης Λάτσιος και ο Πέτρος Κωστόπουλος απολαμβάνουν τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου. Οι δυο τους επέλεξαν το νησί των ανέμων προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Οι δύο άντρες, που είναι και καλοί φίλοι, εντοπίστηκαν από την κάμερα του Mykonos Live TV στα κοσμικά Ματογιάννια.

Αφού έκαναν τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια, έκατσαν στο διάσημο μπαρ Aroma για να πιούν τα ποτά τους.

Χαλαροί και ευδιάθετοι, έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδινή τους έξοδο, ενώ συνομίλησαν με γνωστούς και φίλους που συνάντησαν εκεί.

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