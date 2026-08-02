Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γιόρτασε τα γενέθλιά του σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, εκπλήξεις και αγαπημένα πρόσωπα.

Στο πλευρό του βρέθηκαν τόσο η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, όσο και οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης «Του αγοριού απέναντι», με τους οποίους συνεργάζεται αυτό το καλοκαίρι.

Παρότι τα γενέθλιά του ήταν στις 28 Ιουλίου, ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράστασης στο Θέατρο Άλσος.

Οι συνεργάτες του είχαν ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη, εμφανίζοντας μια εντυπωσιακή τούρτα στη σκηνή και τραγουδώντας του το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν το τρυφερό φιλί που αντάλλαξε με την Κατερίνα Γερονικολού, η οποία συμμετέχει επίσης στην παράσταση.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν για την όμορφη έκπληξη.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

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