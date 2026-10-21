Θέση υπέρ του Κωνσταντίνου Αργυρού πήρε δημόσια ο Γιώργος Τσαλίκης, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του στο Παρίσι και το βίντεο που ανάρτησε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, την ώρα που στη Γαλλία εξελίσσονταν σοβαρά επεισόδια.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο αγαπημένος τραγουδιστής τοποθετήθηκε απέναντι στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε ο συνάδελφός του, καλώντας το κοινό να βάλει τέλος στο κύμα αρνητικότητας.

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Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

Με εμφανώς σαρκαστική διάθεση, ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε μέσα από βίντεο στο Instagram τις επικρίσεις που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, χρησιμοποιώντας αιχμηρές εκφράσεις, όχι για να επιτεθεί στον συνάδελφό του, αλλά για να τον υπερασπιστεί. Μέσα από την υπερβολή, θέλησε να αναδείξει πόσο αδικαιολόγητες θεωρεί τις αντιδράσεις εις βάρος του, υποστηρίζοντας πως ένας καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς κάθε του κίνηση να αποκτά πολιτικές ή κοινωνικές προεκτάσεις.

«Καλά του κάνετε, ρε φίλε! Ποιος είσαι ρε Αργυρέ, που πας στο Παρίσι για να κάνεις συναυλία που την προηγούμενη ημέρα καίγεται το Παρίσι, ρε γαϊδούρι; Η Σελίν Ντιόν την κάνει τη συναυλία της κανονικά και πάει εκεί και ο πρόεδρος της Γαλλίας με την προεδρίνα. Εσύ όμως φίλε μου έπρεπε να τοποθετηθείς. Πήγες εσύ αυθόρμητα σαν καλλιτέχνης, που είμαστε όλοι οι καλλιτέχνες μία ψυχή παιδική, και τόλμησες να πεις μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ το τραγούδι σου; Γιατί ρε αληταρά; Επρεπε πρώτα να τοποθετηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη ότι ξέρεις ότι καίγεται το Παρίσι, αλλά έχεις κλείσει αυτή την αίθουσα εδώ και έναν χρόνο και οι Έλληνες έχουν πληρώσει, χίλια συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν περιορίστηκε μόνο στην υπεράσπιση του συναδέλφου του, αλλά εξήρε και τη συμβολή του στη διάδοση της ελληνικής μουσικής εκτός συνόρων. Όπως υποστήριξε, η απήχηση που έχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στους νέους και στους Έλληνες της διασποράς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο, ακόμη και μέσα από έναν θεσμικό ρόλο ως πολιτιστικού πρεσβευτή της χώρας.

«Είναι ο μόνος Έλληνας αυτή τη στιγμή που κάνει σοβαρά πράγματα στο εξωτερικό και ο μοναδικός Έλληνας που ενώνει όλη την ομογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό, αυτά», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης.

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«Ήρεμα βρε παιδάκια μου με το κινούμενο δαχτυλάκι ..είναι επιστρεφόμενο»

Ο Γιώργος Τσαλίκης στη συνέχεια επανήλθε με νέο βίντεο, γράφοντας στη λεζάντα: «Δώστε αγάπη και πάρτε αγάπη 🤍 Και ήρεμα βρε παιδάκια μου με το κινούμενο δαχτυλάκι ..είναι επιστρεφόμενο 😜 όπως όλα εξάλλου σε αυτή τη ζωή ⚡️(Όσο για κάποιους τους μελετάμε συχνά πυκνά .. δεν υπάρχει σωτηρία ..)».

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Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα συμφώνησε -όπως φάνηκε- με λεγόμενα του Γιώργου Τσαλίκη, αφήνοντας στα σχόλια παλαμάκια.

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