Για τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον εαυτό του τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία έχει συμβάλει στη διαχείριση των συναισθημάτων του, μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί φέτος στη νέα κωμωδία του MEGA «Κάμπινγκ», βρέθηκε καλεσμένος στο «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τη δουλειά, την ανάγκη του να είναι διαρκώς απασχολημένος, αλλά και στη διαφορετική στάση που έχει πλέον απέναντι σε όσα τον προβληματίζουν.

Όπως αποκάλυψε, ακόμη και οι διακοπές αποτελούν για εκείνον μια δύσκολη διαδικασία, καθώς όταν έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο τείνει να σκέφτεται έντονα όσα τον απασχολούν.

«Φέτος το κατάφερα και έκανα διακοπές δέκα μέρες. Στην έβδομη άρχισε να με πιάνει λίγο το στομάχι. Το έκανα όμως. Τόσες πολλές μέρες είχα να κάνω διακοπές από το σχολείο. Δεν κάνω τόσες μέρες διακοπές, γιατί όποτε κάθομαι σκέφτομαι πολύ και δεν πάει πολύ καλά αυτό, σκέφτομαι πράγματα που με ταράζουν. Η δουλειά με βοηθάει…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου σημείωσε πως με το πέρασμα του χρόνου αισθάνεται ότι έχει βρει περισσότερες ισορροπίες μέσα του.

«Μεγαλώνω και ηρεμούν κάποια πράγματα μέσα μου. Είμαι 46 πλέον. Δεν ξέρω αν πήρα εγώ την απόφαση να αλλάξω ή αν η απόφαση με πήρε…», είπε, προσθέτοντας πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τα ταξίδια όταν τα κάνει μόνος του, παρότι δεν έχει συχνά την ευκαιρία να το κάνει.

Μιλώντας για τη διαδικασία της προσωπικής του αλλαγής, αναφέρθηκε και στην ψυχοθεραπεία, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί απαραίτητη και την προσωπική προσπάθεια.

«Με έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία, αλλά κι αυτή μόνη της, αν δεν δουλέψεις από μόνος σου, δεν κάνει κάτι. Είναι σαν να πληρώνεις συνδρομή στο γυμναστήριο αλλά να μην πηγαίνεις», εξήγησε.

Όπως παραδέχτηκε, η διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του είναι κάτι που έχουν παρατηρήσει περισσότερο οι άνθρωποι γύρω του, ενώ και ο ίδιος αρχίζει να την αναγνωρίζει σε στιγμές που καταφέρνει να παραμένει ήρεμος.

«Την αλλαγή τη βλέπουν κυρίως οι άλλοι, το βλέπω κι εγώ λίγο. Το παρατηρώ κυρίως σε φάσεις που είμαι ήρεμος και δεν περίμενα ότι θα είμαι…», ανέφερε.

Κάνοντας έναν απολογισμό της προηγούμενης συμπεριφοράς του, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν ήταν πολύ πιο οξύθυμος, διευκρινίζοντας πως ο θυμός του στρεφόταν κυρίως προς τον ίδιο.

«Παλιότερα ήμουν πολύ οξύθυμος, με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους… Έχανα τον έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου», δήλωσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

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