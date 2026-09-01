Η Άννα Βίσση δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει, τόσο με τις μουσικές επιλογές της όσο και με τις αξεπέραστες εμφανίσεις της, που γίνονται αμέσως το απόλυτο θέμα συζήτησης. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της single με τίτλο «Όχι Γιατί», η απόλυτη Ελληνίδα σταρ κατάφερε για μια ακόμα φορά να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της, επιλέγοντας ένα αφοπλιστικό, high-fashion look για το εξώφυλλο και την προώθηση του τραγουδιού.

Φορώντας ένα καθηλωτικό ροζ σατέν κοστούμι, που αποπνέει δυναμισμό και σύγχρονη κομψότητα, η τραγουδίστρια απέδειξε γιατί παραμένει το Νο1 fashion icon της εγχώριας σόουμπιζ. Όμως, πίσω από αυτή την εντυπωσιακή εικόνα κρύβεται μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Gucci, την οποία επιμελήθηκε η κόρη της, Σοφία Καρβέλα.

Το συγκεκριμένο σύνολο – από μεταξωτό faille ύφασμα, με μεσάτο σακάκι και το χαρακτηριστικό σκίσιμο στο κάτω μέρος του παντελονιού – αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυτελή κομμάτια του ιταλικού Οίκου.

Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς εντυπωσιακό Gucci κοστούμι είχε επιλέξει πρόσφατα η πάντα κομψή Δήμητρα Κούστα για να γιορτάσει τα γενέθλια του συζύγου της στην πολυτελή βίλα τους στη Βουλιαγμένη, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το απόλυτο it-item της υψηλής ραπτικής.

Όπως είναι φυσικό, η τιμή ενός τέτοιου luxury outfit κινείται σε αστρονομικά επίπεδα. Το σακάκι μαζί με το ασορτί παντελόνι αγγίζουν συνολικά τα 4.500€.

Την εικόνα της Άννας Βίσση συμπλήρωσε μοναδικά το ανατρεπτικό beauty look που υιοθέτησε για το εξώφυλλο. Η Σοφία Καρβέλα επέλεξε να συνδυάσει το θηλυκό αλλά ταυτόχρονα δυναμικό Gucci κοστούμι με μια κατάλευκη, platinum καρέ περούκα με αφέλειες, δίνοντας μια έντονη pop art και avant-garde διάθεση στο αποτέλεσμα.

Το μίνιμαλ σουτιέν από μέσα, το διακριτικό μακιγιάζ σε φυσικούς τόνους και η αφοπλιστική της πόζα δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά εξώφυλλα της καριέρας της. Ένας άριστος συνδυασμός μόδας και αισθητικής που αποδεικνύει πως όταν η υψηλή ραπτική συναντά μια αληθινή superstar, το αποτέλεσμα γράφει ιστορία.

govastiletto.gr – Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας μαζί για φαγητό σε γνωστό στέκι στα βόρεια προάστια