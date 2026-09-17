Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να μας έχει συνηθίσει σε αναρτήσεις που σχολιάζονται έντονα, καθώς δεν ανεβάζει απλώς φωτογραφίες στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram, αλλά εικόνες που πάντα προκαλούν και σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Το ίδιο έγινε και πριν από μερικές ώρες, μέσα από μια καυτή πόζα του προέδρου του Παναθηναϊκού, που δέχτηκε… κύμα επικών σχολίων από κάτω.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε στα social media μια ιδιαίτερα σέξι φωτογραφία μέσα από τη ντουζιέρα στο σπίτι του, δείχνοντας το καλογυμνασμένο σώμα του – και όχι μόνο! Αποτέλεσμα; Προκάλεσε αμέσως… συναγερμό στα σχόλια, όχι μόνο από φίλους και οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Στο στιγμιότυπο ο ίδιος ποζάρει βρεγμένος κάτω από το νερό, έχοντας αφήσει σε πρώτο πλάνο το καλογυμνασμένο σώμα του και τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς του. Η εικόνα δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σχολιασμού, με τους followers του να εστιάζουν όχι μόνο στη γράμμωση, αλλά και στο αρκετά αποκαλυπτικό κάδρο της φωτογραφίας.

Βλέπουμε τον πρόεδρο βρεγμένο μέσα στη ντουζιέρα, να κοιτάζει ευθεία στο φακό της κάμερας και αυτό που ξεχωρίζει είναι φυσικά το καλογυμνασμένο του κορμί, ενώ η φωτογραφία κόβεται λίγο κάτω από την κοιλιά.

Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, απολαυστικά. Οι διαδικτυακοί φίλοι του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ τη συγκεκριμένη επιλογή του, με μία από τις ατάκες να συνοψίζει το κλίμα: «Μας έφτιαξες τη μέρα πρόεδρε».

Άλλος follower έγραψε με νόημα «Βγάλτον έξω πρόεδρε!!!», ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που συνέδεσαν το νέο post με την ομάδα και τους φιλάθλους της. «Προβλέπω αύξηση στα διαρκείας από γυναίκες», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος αναρωτήθηκε: «ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΙ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ».

Για μία ακόμη φορά, μια ανάρτηση του προέδρου του Παναθηναϊκού κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με τους followers του να δίνουν τη δική τους ξεχωριστή… παράσταση κάτω από τη φωτογραφία.

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