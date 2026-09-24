Κώστας Κόκκολας: Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής 10 Παντού «σπάει» τη σιωπή του – «Ήμουν περιττός»

Ο Κώστας Κόκκολας έδωσε την δική του απάντηση για την ξαφνική αποχώρησή του από το «10 Παντού», λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του αρχισυντάκτη της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Open. Η είδηση προκάλεσε συζητήσεις στα τηλεοπτικά παρασκήνια, κυρίως επειδή η συνεργασία του με την εκπομπή ολοκληρώθηκε πριν συμπληρωθεί καν ένας μήνας. Ο ίδιος βλέποντας τις διαστάσεις που πήρε η απόφασή του, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.

Η αποχώρηση του Κώστα Κόκκολα ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το «10 Παντού», με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έχει περάσει ήδη από αρκετές αλλαγές πίσω από τις κάμερες. Μάλιστα, πρόκειται για μια ακόμη αλλαγή στη θέση του αρχισυντάκτη της εκπομπής, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες αποχωρήσεις συντελεστών. Από την πλευρά του, πάντως, ο Κώστας Κόκκολας ξεκαθάρισε ότι η δική του αποχώρηση δεν ήρθε έπειτα από κάποιο επεισόδιο ή σύγκρουση, διαψεύδοντας όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ξεκινώντας το βίντεό του, ο Κώστας Κόκκολας παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε η επαγγελματική του απόφαση να πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας πως δέχτηκε πλήθος τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ακόμη και από ανθρώπους με τους οποίους είχε χρόνια να επικοινωνήσει. Όπως εξήγησε, δεν έχει μάθει να κρύβεται όταν πρόκειται για κάτι που αφορά τον ίδιο και για αυτό επέλεξε να μιλήσει δημόσια και να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

«Για κάποιο λόγο εγώ δεν περίμενα ότι μπορεί να έχει τόσο ενδιαφέρον μια παραίτηση. Η δική μου. Κρεμάστηκα στα μανταλάκια. Έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα από ανθρώπους που είχαν να με πάρουν χρόνια, ακόμα περισσότερα μηνύματα. Κι επειδή δεν έχω μάθει να κρύβομαι σε ό,τι με αφορά.

Πράγματι, παραιτήθηκα από την εκπομπή πριν συμπληρώσω μήνα παρουσίας εκεί. Δεν είναι κάτι που συνηθίζω, το να φεύγω από μια δουλειά τόσο σύντομα. Μπορώ πια να διακρίνω πότε μια κατάσταση δεν θα προχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμένουμε κάπου που ξέρουμε ότι δεν θα μακροημερεύσει. Και όχι γιατί απαραίτητα μας φταίει κάτι. Μπορεί εμείς να φταίμε. Να καταλάβεις ότι δεν ταιριάζεις σε ένα περιβάλλον. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Αντιθέτως, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί».

Στη συνέχεια, ο Κώστας Κόκκολας μπήκε στην ουσία της απόφασής του και εξήγησε ότι πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως ο ρόλος για τον οποίο είχε πάει στην εκπομπή ουσιαστικά καλυπτόταν ήδη. Με μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση, δήλωσε ότι αισθάνθηκε «περιττός» μέσα στη συγκεκριμένη παραγωγή και πως, από τη στιγμή που το αντιλήφθηκε, δεν έβλεπε κάποιο λόγο να παρατείνει μια συνεργασία που πίστευε ότι ούτως ή άλλως δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια.

«Συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν είχα να προσφέρω κάτι στη συγκεκριμένη παραγωγή. Δεν χρειαζόμουν, κατάλαβες; Ήμουν περιττός γιατί τα πράγματα αυτά για τα οποία είχα πάει εγώ να κάνω, γίνονταν ήδη. Εγώ δεν χρειαζόμουν και αυτό το κατάλαβα πολύ νωρίς, οπότε έκρινα πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω να είμαι εκεί. Αυτό που λέμε ότι περισσεύω από κάπου».

Παράλληλα, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με εντάσεις ή συγκρούσεις πίσω από τις κάμερες. Ο Κώστας Κόκκολας ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν είναι άνθρωπος που λειτουργεί συγκρουσιακά. Όπως εξήγησε, η απόφασή του ήταν αποτέλεσμα της δικής του εκτίμησης ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική συνθήκη δεν είχε λόγο να συνεχιστεί.

«Άκουσα διάφορα, ότι υπήρξαν επεισόδια, συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξαν επεισόδια. Δεν μ’ αρέσουν εμένα αυτά έτσι κι αλλιώς, δεν είμαι συγκρουσιακός καθόλου. Απλά έκρινα πως δεν υπήρχε λόγος να μείνω άλλο και να προσπαθήσω να δώσω παράταση σε μια συνθήκη που έτσι κι αλλιώς δεν θα μακροημέρευε. Δεν βρήκα τον λόγο αυτές οι 25 μέρες να γίνουν 40, 35, 38, 75. Χαιρετηθήκαμε και συνεχίσαμε τις ζωές μας».

govastiletto.gr – Νίκος Στραβελάκης: Οι διαδοχικές αποχωρήσεις από το «10 Παντού», η νέα συνεργασία και η ζωή μακριά από τα φώτα