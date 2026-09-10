Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έχει βυθίσει στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Πολλοί φίλοι και συνεργάτες του τον αποχαιρέτησαν δημόσια μέσα από τα social media.

Λίγες ώρες μετά την είδηση της απώλειας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια αινιγματική και αιχμηρή ανάρτηση μέσα από το Instagram Story του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια λιτή εικόνα, στην οποία έγραψε: «Καλοφάγωτα τώρα».

Ο δημοσιογράφος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, ούτε αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιο πρόσωπο. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της ανάρτησης, λίγο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκάλεσε σχόλια.

Η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν σημαδευτεί από τη ρήξη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, η οποία για χρόνια είχε ενεργό ρόλο σε επαγγελματικές και οικονομικές υποθέσεις του τραγουδιστή.

Η μεταξύ τους δικαστική διαμάχη έγινε γνωστή το 2024 και αφορούσε οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα, καθώς και τη διαχείριση εταιρειών στις οποίες είχαν κοινά συμφέροντα. Στο επίκεντρο είχε βρεθεί και εταιρεία που συνδεόταν με ακίνητο στη Μύκονο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη και είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας, μέσω των δικηγόρων του, τη διασφάλιση της περιουσίας και της επαγγελματικής του πορείας. Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε οριστική ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών και παρέμενε ανοιχτή.

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