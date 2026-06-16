Στην παρουσίαση του βιβλίου «Η τέχνη του να μην πεθάνεις» της Σεμίνας Διγενή, βρέθηκε η Μαρία Καβογιάννη το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, όπου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για τον πρόσφατο γάμο της Δανάης Μπάρκα, όσο και για το τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Maestro».

Η αγαπημένη ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στη Δανάη Μπάρκα και στον γάμο της με τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

«Ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό να τη βλέπω ντυμένη νύφη, γιατί την ξέρω από τριών χρονών. Πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια», είπε με χιούμορ η Μαρία Καβογιάννη, αποκαλύπτοντας μία από τις ξεχωριστές στιγμές της τελετής.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Maestro», εκφράζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που επικρατεί ανάμεσα στους συντελεστές της επιτυχημένης σειράς.

«Για άλλη μια φορά το βιώσαμε πολύ όμορφα και πολύ συγκινητικά. Για εμάς είναι πολύ σπουδαίο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπιόμαστε, είμαστε μια οικογένεια. Οι σχέσεις μας δεν θα χαλάσουν ποτέ. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – «Άρχισε να φωνάζει!»: Η σοκαριστική στιγμή που η Μαρία Καβογιάννη έμαθε το θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου