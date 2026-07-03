Μια σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του τουρνουά μετά από ένα ματς-θρίλερ κόντρα στην Καμίλα Ραχίμοβα, το οποίο κρίθηκε στο tie-break του τρίτου σετ. Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, η Μαρία έτρεξε συγκινημένη προς τις κερκίδες, όπου έπεσε στην αγκαλιά του συντρόφου της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, με την πρωταθλήτρια στη συνέχεια να αγκαλιάζει τον προπονητή της και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη επισημοποιήθηκε με τον αρραβώνα τους στις αρχές του 2026 ενώ ο γάμος τους προγραμματίζεται να γίνει μέσα στο 2027 στην Κρήτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Tennis Channel, η Μαρία Σάκκαρη αποκάλυψε πως ο γάμος θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς οι καλεσμένοι αναμένεται να φτάσουν τους 500 με 600.

«Ο Κωνσταντίνος είχε έρθει να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου”. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή», είχε δηλώσει η Ελληνίδα τενίστρια.

«Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε ένα “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη» αποκάλυψε η Μαρία Σάκκαρη για τον γάμο της.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Στο πλευρό της Σάκκαρη στο Wimbledon