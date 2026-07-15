Την τελευταία της πνοή στα 92 της χρόνια άφησε η Μάρω Κοντού. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο του θεάτρου και της τηλεόρασης καθώς η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Η 92χρονη ηθοποιός εισήχθη να θυμίσουμε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο νοσοκομείο Αττικόν και από την πρώτη στιγμή η κατάστασή της είχε κριθεί σοβαρή.

Μάλιστα την Τρίτη 16 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» είχε μιλήσει για την κατάσταση υγείας της Μάρως Κοντού ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει» είχε δηλώσει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Πριν από δύο εβδομάδες η Μάρω Κοντού είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύτηκε για 15 ημέρες έπειτα από πτώση στο σπίτι της, η οποία της προκάλεσε κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της υποβαλλόταν στις απαραίτητες εξετάσεις, λάμβανε την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας της. Αφού η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Μάρω Κοντού κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

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Η καριέρα της Μάρως Κοντού

Η “ψηλή του κινηματογράφου”, η “Κυρία του ελληνικού κινηματογράφου”, ή αλλιώς η αγαπημένη “Δεσποινίς Μαργαρίτα” και, φυσικά, η ατίθαση “Κυρία Κοκοβίκου“, όπως και αν αποκαλέσεις τη Μάρω Κοντού ήταν, σίγουρα, μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς.

Γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934 και το πραγματικό όνομα της όνομα είναι Μαριάνθη Κοντού. Καταγόταν από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία.

Είπε ” όχι” στη διεθνή καριέρα, όταν ο βραβευμένος με Όσκαρ, Γκάρι Κούπερ, της ζήτησε να τον ακολουθήσει στην Αμερική.

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Ξεκίνησε την καριέρα το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου όπου παρέμεινε μέχρι το 1958 και πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή “Χωρίς παρεξήγηση”, που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

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Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στις σειρές Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1).

Τα τελευταία χρόνια, επέστρεψε τηλεοπτικά μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA, Η Γη της Ελιάς, όπου υποδύθηκε τη «Μαρία Αναγνώστου».

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Προσωπική ζωή

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Ο πρώτος γάμος ήρθε το 1960 με τον Ελληνογερμανό κινηματογραφιστή, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς. «Πιστεύω ότι ο πιο δυνατός μου έρωτας, που με πόνεσε κιόλας, ήταν με τον Αριστείδη Καρύδη-Φουκς. Έκανε μία δήθεν απόπειρα αυτοκτονίας και το έφαγα το παραμυθάκι εγώ κι έτσι παντρευτήκαμε».

Ο γάμος κράτησε μόλις 7 χρόνια, και όπως αποκάλυψε η ίδια «είχα φάει το κερατάκι μου». Η Μάρω Κοντού σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για τη σχέση του Αριστείδη με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Η Βουγιουκλάκη έκανε σχέση με τον Αριστείδη, αλλά είχαμε απομακρυνθεί, ήμασταν όμως ακόμα παντρεμένοι. Όταν μου είπε ο Αριστείδης ότι έκανε σχέση με την Αλίκη, στην αρχή ένιωσα περίεργα και πέρασα δύσκολα. Δεν κράτησε πολύ η σχέση τους, η Αλίκη παντρεύτηκε με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ» είχε αποκαλύψει.

Η Μάρω Κοντού τίμησε τον τίτλο της «Κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου» εντός και εκτός πλατό. Παρά το διαζύγιο και την παράλληλη σχέση, διατήρησε εξαιρετικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της. «Ήταν και ο μεγάλος μου έρωτας και τελικά, η μεγάλη μου αγάπη. Γιατί και μετά τον χωρισμό ήμασταν φίλοι και στα τελευταία του χρόνια ήμουν κοντά του -ήταν άρρωστος, του στάθηκα. Χάρηκα που από τον έρωτα γύρισα στην αγάπη».

Δεκατρία χρόνια μετά τον πρώτο της γάμο, η εμβληματική ηθοποιός παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, γιο του λογοτέχνη και ποιητή Τάκη Δόξα.

Ο γάμος τους είχε γίνει στις 21 Ιουλίου του 1975 στον εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην Πλατεία Αμερικής.

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Ήταν ένας γάμος που δεν κράτησε πολύ. Η ίδια έχει αναφέρει πως ήταν δικό της λάθος καθώς αν κι ο δεύτερος σύζυγος της ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, δεν είχαν ζήσει μαζί και δεν είχαν δει αν ταιριάζουν πριν παντρευτούν.

«Δεν μπορούσα να κάνω παιδιά, όχι δεν έκανα, δεν μπορούσα»

Δεν απέκτησε, όμως, παιδιά με κανέναν από τους συντρόφους της. Το επιθυμούσε τόσο που έφτασε να ταξιδέψει μέχρι το εξωτερικό για να βρει τον γιατρό που βοήθησε την Σοφία Λόρεν.

«Δεν μπορούσα, όχι δεν έκανα, δεν μπορούσα. Από πολύ νέα το γνώριζα. Βέβαια, περνώντας τα χρόνια, γύρω στα 35 μου, το έψαξα στο εξωτερικό. Πήγα και βρήκα αυτόν που βοήθησε τη Λόρεν να κάνει παιδί, στην Ελβετία. Μου είπε: «Δεν θα κάνετε ποτέ παιδί, εν αντιθέσει δεν θα πάθετε ποτέ καρκίνο και κάτι ακόμα, θα είστε πάντα νεότερη από τις συμμαθήτριές σας κατά δέκα χρόνια». Περνούν τα χρόνια και βλέπω ότι και τα δύο είναι καλά έως τώρα. Μου είπε και μια πολύ σημαντική φράση: “Εάν θέλετε, όμως, μπορείτε να υιοθετήσετε και να σας βοηθήσω”».

Η κρυφή σχέση της με παντρεμένο ηθοποιό

Τα τελευταία χρόνια η Μάρω Κοντού ήταν ιδιαίτερα εξομολογητική στις δηλώσεις της. Μάλιστα δεν είχε διστάσει στο παρελθόν να μιλήσει δημόσια για την σχέση που διατηρούσε κάποτε με έναν παντρεμένο ηθοποιό. Ωστόσο η ίδια είπε πως δεν πρόκειται να αποκαλύψει ποτέ το όνομά του άντρα, με τον οποίο έζησε τον «παράνομο» έρωτα.

«Στα 60 χρόνια καριέρας είχα μόνο με έναν ηθοποιό μια σχέση, αλλά δε θα πω ποτέ ποιος ήταν. Ήταν παντρεμένος, δε ζει σήμερα, οπότε ποιος ο λόγος να το πω; Ήταν μια ιστορία που ίσως πόνεσε κάποια γυναίκα, δεν ξέρω… Δεν θέλω να το πω. Ήταν δύσκολη κατάσταση. Εκείνος χώρισε κι εγώ δεν το δέχτηκα, έπαθα ψυχοσωματικά. Ένιωθα τύψεις κι ενοχές ότι διέλυσα ένα σπίτι. Τελικά το σπίτι δε διαλύθηκε».

Η Μάρω Κοντού είχε αποκαλύψει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το φλερτ που της έκανε ο Αλέκος Αλεξανδράκης όταν συνεργάστηκαν. «Χαρισματικός άνθρωπος, όμορφος κι έπεφταν πάνω του οι γυναίκες σαν τα μελίσσια. Δεν μπορούσα να τον δω ερωτικά, ήταν συνάδελφος. Με είχε φλερτάρει κάποτε στο Εθνικό, ενώ έβλεπε ότι πηγαινοέρχεται ο Αριστείδης Καρύδης Φουκς, ήταν και φίλοι μεταξύ τους, ένα φλερτάκι το έκανε. Πολύ ωραίο παιδί και καλός ηθοποιός».

Το ταλέντο στη ζωγραφική

Πίσω το 1993, η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Γκαλερί Αντήνωρ, με έργα που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. Σήμερα, ένας από τους πίνακές της κοσμεί τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της έκφραση δεν περιοριζόταν μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Λάτρευε την μαγειρική και να ετοιμάζει βραδιές με φίλους.

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Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια καλλιτέχνιδα που εκφραζόταν μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια.

Τι δήλωνε για την ηλικία το 2024

Η Μάρω Κοντού το 2024 είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» και μεταξύ άλλων είχε αποκαλύψει πως περνούσε πολύ ωραία με τον εαυτό της.

«Έχω πολλά χόμπι. Ζωγραφίζω, μαγειρεύω, κάνω κηπουρική, είμαι μαραγκός αν χρειαστεί και παίζω μπιρίμπα, πιάνουν τα χέρια μου γενικώς. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Αυτό έγινε μετά το περίεργο διάστημα από τα 50 μέχρι τα 60. Είχα την τύχη να ψαχτώ» είχε πει η ηθοποιός χαρακτηριστικά.

Για το διάστημα που έκανε ψυχανάλυση: «Χρειαζόμουν βοήθεια γιατί μου έπεσαν πολλά όπως ο θάνατος της μητέρας μου και ένα διαζύγιο. Η ψυχανάλυση σου ξεκλειδώνει κάποιες πόρτες που αν δεν φοβάσαι να τις περάσεις βγαίνεις κερδισμένος. Μπορεί να έχω χάσει τη σφριγηλότατα του δέρματος και να έχω ρυτίδες αλλά δεν με ενδιαφέρει μπροστά στα άλλα που έχω κερδίσει».

«Όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν δεν χρειάζεται ο γάμος»

Στην ίδια συνέντευξη στo Mega είχε εκφράσει τη γνώμη της για τον γάμο, λέγοντας πως: «Όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν δεν χρειάζεται ο γάμος. Με την ηλικία μου έχει φύγει το πάθος της επιβράβευσης, δεν χρειάζομαι έναν σπουδαίο ρόλο και ένα γεμάτο θέατρο. Ακούω συναδέλφους να λένε ότι θέλουν να πεθάνουν πάνω στη σκηνή και συγγνώμη αλλά τους λυπάμαι. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη σκηνή;».

«Προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι 5 λεπτά τη μέρα. Ένα σημαντικό για την τρίτη ηλικία είναι να έχει ενδιαφέροντα. Δεν μένω πίσω και δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος με ταμπού. Φέτος έκλεισα τα 90. Με είδα στον καθρέφτη και δεν μου φαίνεται, θα έλεγα ότι μοιάζω 65 χρονών. Δεν με ενοχλεί που είμαι 90 χρονών, θέλω μόνο να σκέφτομαι, να περπατώ, να χορεύω και να βλέπω τους φίλους μου. Δεν θα ήθελα να ξαναγίνω 30 χρονών. Όλα τα λάθη της ζωής μου τα έκανα τότε. Η καλύτερη εποχή μου είναι τώρα αρκεί να κρατήσει».

«Μια συμβουλή που θα έδινα στις γυναίκες είναι να μην κάνουν ενέσιμα. Έκανα face lift γιατί με ενοχλούσε το πρόσωπό μου. Φοβήθηκα πολύ αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Αγάπησα την υποκριτική στη διαδρομή, δεν ήτανε το όνειρό μου. Ξεκίνησα την υποκριτική δίπλα στον Δημήτρη Χορν όπου θέλεις δεν θέλεις την αγαπάς. Δεν θέλω να χάσω εμένα τώρα που με έχω βρει. Τώρα μου αρέσω», κατέληξε η Μάρω Κοντού στην κάμερα του Mega.

govastiletto.gr -Μάρω Κοντού: Το αντικείμενο που πούλησε για 1.500 ευρώ στο «Cash or Trash»