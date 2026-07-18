Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ο οποίος τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό του τις δύο κόρες του.

Ο κορυφαίος kick boxer, γνωστός και ως «Iron Mike», μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό βίντεο από τη γιορτή, στο οποίο εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια της τούρτας έχοντας αγκαλιά τα παιδιά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μιχάλης Ζαμπίδης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη ευτυχία για εκείνον είναι οι στιγμές που περνά με τις κόρες του.

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο δώρο για τα γενέθλιά μου από τις αγκαλιές, τα γέλια και τις φωνούλες τους! Το Happy Birthday τελείωσε… αλλά η μάχη για το ποιος έσβησε τα κεράκια μόλις ξεκίνησε», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iron Mike Zambidis (@ironmikezambidisofficial)

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