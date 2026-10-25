Το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική και να συμβάλει στην αλλαγή της Αθήνας εξετάζει η Μιμή Ντενίση, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη Φαίη Σκορδά, στην πρεμιέρα της εκπομπής «For You» στον ΑΝΤ1.

«Η πολιτική έχει πολλή ίντριγκα και πολλά μαχαιρώματα»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως η πολιτική δεν είναι ένας χώρος που την ελκύει ιδιαίτερα, καθώς έχει γνωρίσει από κοντά τις δυσκολίες του.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει το βήμα, τονίζοντας ότι δεν συνηθίζει να κρύβει τις απόψεις της.

«Νομίζω ότι αν πάω, θα γίνει λίγο της τρελής, γιατί εγώ τις απόψεις μου δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου. Και επειδή εγώ δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το όραμά της για την Αθήνα

Η Μιμή Ντενίση εξήγησε ότι, εάν αποφάσιζε να ασχοληθεί με την πολιτική, θα ήθελε να δει μια εντελώς διαφορετική Αθήνα, με ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις γειτονιές.

Αναφερόμενη στην εικόνα περιοχών όπως η πλατεία Βάθης, υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα σημαντικά κτίρια της πόλης και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, μίλησε για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξή τους πρέπει να συνδυάζεται με τον σεβασμό στους κανόνες της χώρας που τους φιλοξενεί.

«Δεν μπορώ να περνάω και να βλέπω την πλατεία Βάθης, που έχει αριστουργηματικά κτίρια, να είναι σε τραγικό χάλι. Δεν είμαι εναντίον ούτε των προσφύγων ούτε των μεταναστών. Είμαι πολύ υπέρ να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να είναι χύμα στους δρόμους. Δεν μπορούν να φέρνουν τις κακές συνήθειες που έχουν εκεί στην πατρίδα τους. Είναι στη δική μας πατρίδα και τη φιλοξενία μας πρέπει να τις σέβονται. Είμαι υπέρ του να τους θέλουμε, αλλά είμαι και υπέρ να τους εντάξουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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